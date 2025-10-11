Brückentage in Thüringen 2026: Diese Termine bieten ein langes Wochenende

Thüringen liegt mit der Anzahl an Feiertagen etwas über dem bundesweiten Durchschnitt von 11 gesetzlichen Feiertagen. 2026 ist kein gutes Jahr für Brückentage: Lediglich zwei Feiertage fallen auf einen Donnerstag. Mit geschickter Urlaubsplanung sind mit wenigen Urlaubstagen mehrere freie Tage am Stück drin.

Brückentage 2026 in Thüringen: Alle Termine im Überblick

2026 fallen in Thüringen vielen Feiertag auf ein Wochenende. An insgesamt fünf Terminen fallen die Feiertage entweder auf einen Montag oder einen Freitag, weshalb auch ohne Brückentage ein langes Wochenende ansteht. An zwei weiteren Terminen gewinnt man in Thüringen mit einem Brückentag vier freie Tage. Hier der Überblick:

Wie viele Brückentage gibt es 2026 in Thüringen?

In Thüringen gibt es insgesamt zwei Termine, die sich für alle eignen, die nur noch einen Urlaubstag übrig haben. Das sind:

Freitag, 02. Januar 2026 - nach Neujahr

Freitag, 15. Mai 2026 - nach Christi Himmelfahrt

Brückentage im Januar 2026 in Thüringen

Feiertag am: Donnerstag, 01. Januar 2026 (Neujahr)

Urlaubstage: 1 Tag (02. Januar 2026)

Freie Tage: 4 (01. bis 04. Januar)

Im Februar und März gibt es in Thüringen keinen gesetzlichen Feiertag.

Brückentage in Thüringen 2026 im April

Feiertage: Freitag, 03. April 2026 (Karfreitag) und Montag, 06. April 2026 (Ostermontag)

Urlaubstage: 8 Tage (30. Mai bis 02. April und 07. bis 10. April)

Freie Tage: 16 (28. März bis 12. April)

Brückentage in Thüringen im Mai 2026

Beispiel 1:

Feiertag: Freitag, 01. Mai 2026 (Tag der Arbeit)

Urlaubstage: 1 Tag (Donnerstag, 30. April)

Freie Tage: 4 (30. April bis 03. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag: Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 15. Mai)

Freie Tage: 4 (14. bis 17. Mai)

Beispiel 3:

Feiertag: Montag, 25. Mai 2026 (Pfingstmontag)

Urlaubstage: 1 Tag (22. oder 26. Mai)

Freie Tage: 4 (22. bis 25. Mai oder 23. bis 26. Mai)

Im Juli und August 2026 gibt es in Thüringen keine Feiertage.

Brückentage in Thüringen im September 2026

Der Weltkindertag gilt bundesweit nur in Thüringen als gesetzlicher Feiertag. Er fällt auf einen Sonntag, weshalb sich kein Brückentag anbietet.

Brückentage in Thüringen im Oktober 2026

Im Oktober gibt es in Thüringen mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3.10 und dem Reformationstag am 31.10 gleich zwei Feiertage. Beide fallen im Kalenderjahr 2026 aber auf einen Samstag.

Im November gibt es in Thüringen keinen Feiertag.

Brückentage in Thüringen 2026 im Dezember

Weihnachten findet 2026 am Ende der Woche statt und beschert ein extra langes Wochenende. Wer sich neun freie Tage gönnen möchte, braucht nur vier Urlaubstage.

Feiertage: Freitag, 25. Dezember 2026 (Erster Weihnachtsfeiertag) und Samstag, 26. Dezember 2026 (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Urlaubstage: 4 Tage (21. bis 24. Dezember)

Freie Tage: 9 (19. bis 27. Dezember)