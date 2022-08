Gefangen im Stahlsarkophag: die Posse um Europas größten Justizpalast

Plus Europas größtes Justizgebäude ist ein Wahrzeichen Brüssels. Doch seit fast 40 Jahren wartet es auf die Sanierung. Jetzt musste sogar das Gerüst erneuert werden.

Während seiner Rundgänge blickt Stadtführer Jean häufig in enttäuschte Gesichter, wenn er die Touristen zum Place Poelaert führt, wo sich der bombastische Justizpalast beinahe wie eine Akropolis über Brüssel erhebt. Einmal zu Besuch – und nun verschandelt ein Gerüst das Urlaubsfoto? Jean versucht dann zu beruhigen. Von Reise-Pech kann hier nämlich keine Rede mehr sein.