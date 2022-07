BSV Rehden - SV Sandhausen live im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Stream

Im DFB-Pokal steht die Partie BSV Rehden gegen SV Sandhausen an. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Die neue Fußball-Saison 2022/2023 steht vor der Türe - so startet auch der DFB-Pokal in eine neue Runde. Der amtierende Sieger der Saison 2021/2022 ist RB Leipzig. Das Finale findet jährlich im Berliner Olympiastadion statt.

In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen der Regionalligist BSV Rehden und der zweite Bundesligist SV Sandhausen aufeinander. Ausgetragen wird das Spiel in Rehden - was bedeutet, dass der BSV Rehden auf Heimvorteil setzen kann.

Gibt es die Partie zwischen dem BSV Rehden und dem SV Sandhausen gratis im Free-TV zu sehen? Oder wird es einen kostenpflichtigen Stream geben? Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zur Übertragung und einen Liveticker, der neben der Aufstellung auch den Spielverlauf und die Ergebnisse bereithält.

BSV Rehden vs. SV Sandhausen im DFB-Pokal 2022/2023: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel der ersten Runde der neuen DFB-Pokal-Saison zwischen dem BSV Rehden und dem SV Sandhausen findet am 31. Juli 2022 statt. Anstoß der Partie ist um 13.00 Uhr in Rehden.

BSV Rehden gegen SV Sandhausen gratis im Free-TV? Übertragung live im TV oder Stream?

Auch in diesem Jahr sicherte sich wieder Sky die Rechte an der Übertragung für die DFB-Pokal-Spiele in der neuen Saison 2022/2023. Sky überträgt alle Spiele live, so auch das Spiel zwischen BSV Rehden und dem SV Sandhausen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich ebenfalls vereinzelt Rechte an der Übertragung für den DFB-Pokal gesichert. Wie spox.de berichtet, werden verschiedene Partien der ersten Runde im Free-TV zu sehen sein, wie. z.B. das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München oder das Spiel zwischen dem 1860 München und Borussia Dortmund.

Hier erhalten Sie einen Überblick zur Übertragung:

Spiel: BSV Rehden vs. SV Sandhausen , 1. Runde, DFB-Pokal 2022/2023

vs. , 1. Runde, DFB-Pokal 2022/2023 Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Rehden

Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/2023: BSV Rehden vs. SV Sandhausen live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Unser Datencenter liefert Ihnen alle Infos zum DFB-Pokal 2022/2023. Hier erhalten Sie Informationen rund um Aufstellungen, Ergebnisse, Tore und Spielstand - alle Highlights zu dem Spiel zwischen BSV Rehden und SV Sandhausen. Auch die aktuellen Termine des DFB-Pokals können verfolgt werden.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

BSV Rehden - SV Sandhausen im DFB-Pokal 2022/2023: Bilanz und Infos

Der Verein BSV Rehden spielt aktuell in der Regionalliga Nord und wurde in seiner heutigen Konstellation am 21. Juni 1954 gegründet. Im gleichen Jahr, aber einen Tag zuvor, musste die damalige deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz die 3:8 Niederlage gegen die Ungarn in der Vorrunde hinnehmen. Nur einen Tag danach gründete sich der Verein, der die gleichen Farben wie die deutsche Fußballnationalmannschaft trägt: Schwarz und Weiß.

In der Regionalliga-Saison 2020/2021 erreichte Rehden den vierten Platz. Hier ein paar Eckdaten zum Verein:

Verein: BSV Rehden

Gründung: 21. Juni 1954

Der SV Sandhausen spielt aktuell in der zweiten Fußball-Bundesliga. In der vergangenen Saison erreichte die Mannschaft den 14. Platz und holte in 34 Spielen insgesamt 41 Punkte. Gegründet wurde der Sportverein Sandhausen bereits im Jahr 1916. Einen großen Erfolg errang der SV Sandhausen 1930/1931 mit dem Aufstieg in die Gauliga, der damals höchsten deutschen Fußballklasse. Der Abstieg ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Hier ein paar Eckdaten zum Verein:

Verein: SV Sandhausen

Gründung: August, 1916

Die beiden Mannschaften sind in ihrer bisherigen Spiellaufbahn noch nie aufeinandergetroffen, was sich allerdings am 31. Juli 2022 ändern wird.

