Alle Infos zu "Bühne frei für Nate" auf Disney+: Besetzung und Handlung

Disney+ präsentiert den Musical-Film "Bühne frei für Nate". Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer.

Disney+ veröffentlicht eine neue Komödie. Der Film soll an den Erfolg von früheren musikalischen Disney-Produktionen wie zum Beipiel "High School Musical" anknüpfen. Im englischen Original lautet der Titel des Films "Better Nate Than Ever".

Sie möchten mehr zu Besetzung, Handlung und Stream von "Bühne frei für Nate" auf Disney+ erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Zusätzlich haben wir am Ende des Artikel noch einen Trailer für Sie.

Ab wann läuft "Bühne frei für Nate"? Start auf Disney+

Der Musical-Film "Bühne frei für Nate" ist ab sofort für alle Disney+-Abonnenten verfügbar.

Video: dpa Exklusiv

Wer sind die Schauspieler bei "Bühne frei für Nate"? Alle Darsteller in der Besetzung

Die Dreharbeiten der neuen Disney-Produktion starteten im Juni 2021 in keiner geringeren Stadt als New York City.

Da es sich bei "Bühne frei für Nate" um ein Musical handelt, wurde von den Schauspielern beim Dreh der Komödie nicht nur schauspielerisches, sondern auch musikalisches Talent abverlangt.

Das ist der Cast, der bislang von Disney+ bestätigt wurde:

Schauspieler Rolle Rueby Wood Nate Foster Joshua Bassett Anthony Foster Aria Brooks Libby Lisa Kudrow Tante Heidi Michelle Federer

Norbert Leo Butz



Das Buch von "Bühne frei für Nate" wurde von Tim Federle geschrieben. Als Produzenten des Musicals fungierten Marc Platt und Adam Siegel. Als ausführende Produzenten waren Tim Federle und Pamela Thur tätig.

Was ist die Handlung von "Bühne frei für Nate"?

In der neuen Komödie, welche ab April 2022 auf Disney+ zur Verfügung steht, geht es um den 13-jährigen Nate Foster aus Pittsburgh. Sein größter Traum ist es, eines Tages ein erfolgreicher Star am Broadway in New York zu sein. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Nate ergattert zu seiner Enttäuschung noch nicht einmal eine Rolle in der Schulaufführung.

Nate möchte seinem großen Traum als Musical-Darsteller trotzdem nachgehen und so ergreift er die Chance, sich von zuhause davon zu schleichen, als seine Eltern gerade dabei sind die Stadt zu verlassen. Zusammen mit seiner besten Freundin Libby macht er sich auf den Weg nach New York City, wo er der ganze Welt sein Talent als Musicalstar beweisen möchte.

Zufälligerweise begegnet er im Big Apple seiner Tante Heidi, die eigentlich seit langer Zeit als verschollen galt. Das Aufeinandertreffen bringt Nates Vorhaben ziemlich aus der Bahn. Doch zusammen lernen sie, dass die spannendsten Abenteuer, sich immer auch nach der Größe ihrer Lebensträume richten.

"Bühne frei für Nate" im Stream auf Disney+

Ab dem 1. April 2022 wird die U.S.-amerikanische Komödie beim Streamingdienst Disney+ zur Verfügung stehen.

Wer "Bühne frei für Nate" sehen möchte, benötigt dafür eine gültige Mitgliedschaft beim Streaming-Anbieter. Ein Monatsabo bei Disney+ ist für 8,99 Euro zu haben. Ein Jahresabo kostet aktuell 89,90 Euro.

Das ist der Trailer von "Bühne frei für Nate"

Sie möchten sich selbst einen ersten Eindruck vom neuen Disney-Film verschaffen? Hier haben wir für Sie den offiziellen Trailer.

Dort können Sie auch die zwei für den Film produzierten Songs "Big Time" von Protagonist Rueby Wood und "#GoAwf", gesungen von Aria Brooks und Rueby Wood hören.