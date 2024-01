Bürgergeld-Auszahlung im Februar 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Auch im Februar werden Millionen bedürftige Menschen mit Bürgergeld unterstützt. Wann können Empfänger im Februar mit dem Geld rechnen? Hier erfahren Sie mehr.

Nachdem es im Januar erstmals mehr Bürgergeld gegeben hatte, da mit dem Jahresbeginn die Regelsätze angehoben wurden, gibt es auch im Februar ebenfalls einen höheren Bürgergeldbetrag als in den Monaten von 2023. Das war zunächst nicht sicher, da die eine oder andere Sparmaßnahme in diesem Jahr auch Bürgergeld-Empfänger treffen könnte. Aber wann ist das Geld für den Februar auf dem Konto?

Bürgergeld-Auszahlung im Februar 2024: Wann ist das Geld da?

Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) soll das Bürgergeld bedürftigen Menschen ein "menschenwürdiges Existenzminimum" sichern und so helfen, einen Weg auf den Arbeitsmarkt zu finden. Die Höhe der Sozialleistung sichtet sich dabei nach dem Regelsatz sowie der persönlichen Lebenssituation. Aufgrund der sogenannten Bedarfsdeckungsfunktion zur Sicherung des Lebensunterhalts muss das Bürgergeld den Empfängern am Monatsanfang zur Verfügung stehen.

Es wird daher nicht erst im entsprechenden Monat überwiesen, sondern schon vorher: Der Auszahlungstermin ist in der Regel also im Vormonat für den Folgemonat. Laut der Bundesagentur für Arbeit wird das Bürgergeld grundsätzlich immer zum letzten Arbeitstag des Vormonats auf das von den Leistungsbeziehenden angegebene Bankkonto überwiesen. So können die Berechtigten spätestens am ersten Werktag des Monats über das Geld verfügen.

Demnach wird das Bürgergeld für den Februar am Mittwoch, 31. Januar 2024, auf das Konto der Bürgergeld-Berechtigten überwiesen. Doch Achtung: Abweichungen von diesem Termin sind möglich, je nach Bank, wie die Bundesagentur für Arbeit erklärt. Genauso kann es aber auch vorkommen, dass das Geld schon früher auf dem Konto ankommt. Denn die genauen Überweisungstage für das Bürgergeld können je nach Jobcenter variieren.

Auszahlung im Februar: Was passiert, wenn das Bürgergeld nicht auf dem Konto ist?

Doch was ist, wenn der neue Monat bereits angebrochen ist, aber das Geld noch nicht angekommen ist? Der Verein "Für soziales Leben" rät Betroffenen dazu, nicht einfach abzuwarten, sondern umgehend das Jobcenter zu informieren. Außerdem sollte in dem Fall bei der eigenen Bank nach der Ursache für die verspätete Gutschrift auf dem Konto gefragt werden. Denn nur so könnten eventuelle Probleme oder Fehler behoben werden.