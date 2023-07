Bürgergeld-Auszahlung im August 2023: Wann kommt das Geld?

Seit Januar 2023 gibt es das neue Bürgergeld. Wann das Jobcenter das Bürgergeld für den August 2023 überweist und was Sie tun können, wenn es verspätet auf Ihrem Konto eingeht.

Seit Januar 2023 erhalten Grundsicherungsempfänger das neue Bürgergeld. Wann wird das Bürgergeld im August 2023 ausbezahlt?

Bürgergeld-Auszahlung: Wann landet das Geld für August 2023 auf meinem Konto?

In der Regel wird das Bürgergeld immer im Vormonat überwiesen, damit es den Grundsicherungsempfängern am ersten Tag des Folgemonats zur Verfügung steht, und zwar auch dann, wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt.

Der genaue Termin kann dabei von Monat zu Monat und von Jobcenter zu Jobcenter varieren. Der späteste Auszahlungstermin des Bürgergelds für August 2023 ist Freitag, der 28.07.2023.

Bürgergeld und Hartz IV: Was ist der Unterschied?

Mit dem Bürgergeld ist auch der Regelsatz gestiegen und zwar um 53 Euro pro Monat. Statt 449 Euro erhalten Grundsicherungsempfänger seit diesem Jahr 502 Euro pro Monat. Doch: Der Regelsatz gilt nicht für alle. Die tatsächliche Leistung kann abweichen. Denn bei der Berechnung berücksichtigen die Jobcenter verschiedene Faktoren.

Dazu zählen etwa:

Wer seinen persönlichen Anspruch herausfinden möchte, kann den Bürgergeld-Rechner nutzen.

Bürgergeld: Was mache ich, wenn ich die Auszahlung nicht erhalte?

Wenn das Bürgergeld am Anfang des Monats noch nicht auf dem Konto eingegangen ist, kann das unterschiedliche Gründe haben, etwa vergessene Zahlungsanweisungen, noch nicht bearbeitete Anträge oder Buchungsfehler.

In der Regel begleichen die Jobcenter aber verspätete Zahlung innerhalb weniger Tage. Wer besorgt ist, dass es zu lange dauert oder in finanzieller Not steckt, sollte sich beim zuständigen Jobcenter melden.

Wann kommt das Bürgergeld für September 2023?

Auch der späteste Auszahlungstermin für September 2023 steht schon fest. Für diesen Monat sollte das Bürgergeld am Donnerstag, den 31.08.2023 ausgezahlt werden. In der Übersicht der Bürgergeld-Auzahlungstermine 2023 finden Sie alle Termine im Überblick.

Übrigens: Wer das Bürgergeld gerade beantragt hat und in einer Notsituation steckt, kann beim Jobcenter einen Vorschuss beantragen.