Das Bürgergeld wird im Hinblick auf die nötigen Haushaltseinsparungen der Regierung kräftig diskutiert. So sollen Empfänger, die Arbeitsangebote verweigern, Sanktionen erhalten. Doch um wie viele Menschen geht es überhaupt?

Auf Bürgergeld-Empfänger könnten ungemütliche Zeiten zukommen: Laut einem neuen Gesetzesentwurf ist geplant, dass Sanktionen verschärft werden sollen, vor allem, wenn Bürgergeld-Bezieher zumutbare Jobangebote ablehnen. Doch wie viele Menschen würde eine solche Sanktionierung überhaupt betreffen? Wir haben uns die Zahlen der Agentur für Arbeit der letzten Jahre angesehen. Aus diesen lässt sich ein Trend ableiten.

Statistik: So viele Arbeitslose verweigern Arbeitsangebote

Vorweg: Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit lassen nur bedingt eine Aussage über die Empfänger von Bürgergeld zu. Denn um zu erfassen, in wie vielen Fällen eine Leistungsminderung stattgefunden hat, weil Arbeitslose sich geweigert haben, eine Arbeit aufzunehmen oder fortzuführen wurde zunächst alle Leistungsminderungen erfasst und diese dann nach "Minderungsgründen" unterteilt.

Auf der Website der Bundesagentur für Arbeit sind vollständige Jahresdatensätze für die Jahre 2007 bis 2021 zu finden. Ab Juli 2022 bis Januar 2023 sind die Daten allerdings lückenhaft, weil es ein sogenanntes Sanktionsmoratorium gab. Laut Angaben der Agentur für Arbeit wurden in dem Zeitraum von Juli bis Dezember 2022 nur wiederholte Meldeversäumnisse mit Leistungsminderung geahndet, aber Pflichtverletzungen wie die Ablehnung eines Jobangebots nicht. Dies wirke noch in die Zeit bis zur Einführung des Bürgergeldes hinein. Es gab eine Zeit lang nur sehr wenige Leistungskürzungen - auch um die Jobcenter bei der Einführung von Bürgergeld zu entlasten. Für die Jahre 2022 und 2023 gibt es daher nur vereinzelt Monats- statt Jahresdaten.

Die Daten bis 2021 offenbaren allerdings, dass die Anzahl der Leistungskürzungen aufgrund der Ablehnung von Arbeitsangeboten, Ausbildungen oder geförderten Arbeitsverhältnissen stark schwankt. So wurden im Jahr 2021 insgesamt 193.729 Leistungsminderungen von der Bundesagentur festgestellt. 52.174 Fälle waren auf "Weigerung zur Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses" zurückzuführen, wie es in der Tabelle heißt. Das sind 26,93 Prozent der Gesamtfälle. Zehn Jahre zuvor lag der Wert noch bei 15,18 Prozent (139.957 auf 922.203 Gesamtfälle im Jahr 2011). 2007 - zwei Jahre nach der Einführung von Hartz IV - waren es 183.430 Weigerungen. Also etwa 23,43 Prozent.

Bürgergeld: Wie viele Empfänger lehnen hier Arbeitsangebote ab?

Das Bürgergeld hat am 1. Januar 2023 Hartz IV abgelöst und startete mit dem Grundgedanken, Arbeitslose durch Ausbildung und Weiterbildungen eher wieder in Arbeit zu bringen, als durch Sanktionen zu bestrafen. Trotz lückenhafter Daten durch das Sanktionsmoratorium und die Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld kann der Versuch unternommen werden, zumindest für die Monate Juli 2023 bis September 2023 festzustellen, wie es sich in dieser Zeit mit Leistungsminderungen wegen der Ablehnung von Arbeitsangeboten oder Weigerung zur Weiter- und Fortbildungen verhält. Hier zeigt sich, dass die Werte beinahe gleich bleiben. So lagen die Fälle von Leistungsminderung wegen Ausschlagung eines Arbeitsangebotes oder der Weigerung zu Fortbildungen und Weiterbildungen bei 8,15 Prozent (2463 von insgesamt 30.202 monatlichen Fällen), im August waren es 8,23 Prozent (2190 von 26.598 Fällen) und im September 8,79 Prozent (2052 von 23.317 Fällen).

Wichtig bei dieser Betrachtung: In den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit werden immer nur Fälle aufgezählt, nicht Personen. Es ist also durchaus möglich, dass eine Person mehrfach eine Arbeitsstelle oder eine Weiterbildung ablehnt und dadurch dann auch zwangsläufig mehrfach in der Statistik erfasst wird. Dadurch ist nicht klar, wie viele Personen, die Sozialleistungen empfangen, genau ein Jobangebot ablehnen.

Selbst wenn man jeden Einzelfall aus dem Jahr 2021 betrachten und ihn als eine einzelne Person darstellen würde, entspräche die Zahl von 52.000 von insgesamt 3,9 Millionen Beziehern von Bürgergeld in Deutschland gerade einmal 1,3 Prozent. Zudem muss unterschieden werden, ob ein neuer Job oder eine Ausbildung tatsächlich abgelehnt wird, oder die Fortführung einer Arbeit, weil sie für den Empfänger nicht geeignet ist oder eine Maßnahme wie beispielsweise ein Bewerbungstraining.

Zusammenfassend lehnt offenbar nur ein sehr kleiner Teil der Menschen in Deutschland, die derzeit ein Arbeitsangebot erhalten, dieses tatsächlich ab. Deutlich wird allerdings auch, dass es im ersten Jahr des Bürgergeldes nicht zwangsläufig zu weniger Leistungsminderungen und damit Sanktionen kam. Denn selbst mit den unvollständigen Daten kommt man auf 161.183 Gesamtfälle an Leistungsminderungen, wobei die Monate Oktober, November und Dezember in der Statistik (Stand 10. Januar 2024) fehlen und in den Monaten bis Mai auffällig wenige Leistungsminderungen erfasst wurden.

2023 liegt damit sehr nah an der "gleitenden Jahressumme" für die Jahre 2007 bis 2021 (169.715 Fälle). Die gleitende Jahressumme berechnet den Durchschnitt oder die Summe eines bestimmten Wertes über einen festen Zeitraum, normalerweise über ein Jahr hinweg. Dies zeigt: Zu einer deutlichen Abkehr von Leistungsminderungen scheint das Bürgergeld bislang noch nicht geführt zu haben. (akh)

