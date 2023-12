"Buffy"-Schauspieler Camden Toy ist gestorben

Bekannt wurde er durch die Vampirserie "Buffy": Der amerikanische Schauspieler Camden Toy ist tot. Er verlor den Kampf gegen eine Krebserkrankung.

Der US-amerikanische Schauspieler Camden Toy ist gestorben. Toy, der durch die Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" bekannt wurde, wurde 68 Jahre alt. Er erlag übereinstimmenden Medienberichten zu Folge seiner Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung.

Toy Camden starb mit 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Seine Familie gab am Wochenende in einem Facebook-Post bekannt, dass es schlecht um den Schauspieler stehe. Seine Krebsdiagnose sei bereits im Februar 2022 gestellt worden. Nachdem sich sein Zustand in den vergangenen zwei Monaten stark verschlechterte habe, sei er in seinem Haus in Kalifornien am Montagabend gestorben.

Toys Partnerin, Bethany Henderson, schrieb wenige Tage vor seinem Tod, dass es ihr das Herz breche, zu sehen, wie "die Liebe ihres Lebens vor ihren Augen verschwinde". Es sei seine bewusste Entscheidung gewesen, die Diagnose nicht vorher öffentlich zu machen.

Camden wurde durch "Buffy", "Shameless" und "Meister der Dämonen" bekannt

Toy wurde vor allem durch die Verkörperung verschiedener Schreckensfiguren wie Vampiren und Dämonen bekannt. Seine geschminkten Auftritte erlangten Kultstatus.

In der Serie "Buffy" nahm Toy verschiedene Rollen ein, beispielsweise die des Publikumsliebling und Dämons "Gnarl". Auch in den Serien "Shameless", "The Mentalist" oder "Into the Dark" spielte er mit.

