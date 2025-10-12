Dritte Saison-Pleite: Eintracht-Frauen verlieren in Freiburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga bereits ihre dritte Saison-Niederlage kassiert und damit den nächsten Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen müssen. Trotz zweimaliger Führung verloren die ambitionierten Hessinnen beim SC Freiburg mit 2:3 (1:0) und liegen nun schon vier Punkte hinter dem Rivalen.

Vor 8.698 Zuschauern erzielten Nicole Anyomi (20. Minute) und Ereleta Memeti (70.) die Tore für Frankfurt. Luca-Emily Birkholz (60.) und Selina Vobian (78./87./Handelfmeter) trafen für die Freiburgerinnen. Mit nur neun Zählern aus sechs Spielen steht die Eintracht vorerst im Tabellenmittelfeld.

Frankfurt verpatzt Europa-Cup-Generalprobe

Dabei hatte das Team von Trainer Niko Arnautis in der ersten Halbzeit alles im Griff. Nina Lührßen hätte die Führung von Anyomi ausbauen können, traf mit einem direkten Freistoß aber nur die Latte.

Nach dem Wechsel baute die Eintracht dann ab und verpatzte am Ende die Generalprobe für das Zweitrunden-Rückspiel im Women's Europa Cup beim tschechischen Vertreter 1. FC Slovacko am kommenden Mittwoch. Nach dem 4:0 im Hinspiel sollte der Einzug ins Achtelfinale aber nur Formsache für die Eintracht sein.