Eintracht als Bayern-Jäger? Toppmöller spricht klare Worte

Die Diskussionen um Eintracht Frankfurt als erster Bayern-Jäger dürften erst einmal verstummen. Zumindest, wenn es nach SGE-Trainer Dino Toppmöller geht. «Vielleicht hört der ganze Scheiß einfach jetzt auch auf erst mal», sagte der 44-Jährige nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen. Für seine zuvor perfekt in die Saison gestartete Mannschaft war es die erste Niederlage nach drei überzeugenden Pflichtspielen.

In Leverkusen leisteten sich die Frankfurter zu viele Fehler, kassierten zudem drei Gegentore nach Standardsituationen. Zufrieden war anschließend entsprechend niemand bei der Eintracht. Abwehr-Nationalspieler Robin Koch, der selbst den Elfmeter vor dem zwischenzeitlichen 2:0 für Leverkusen verursacht hatte, sagte jedoch auch: «Wir wissen, woran es gelegen hat, dieses Spiel wirft uns nicht aus der Bahn.»

Die nächste Partie steht für die Hessen schon am Donnerstag an. Dann geht's in der Champions League gegen Galatasaray aus Istanbul.