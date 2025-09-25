Eintracht bangt in Mönchengladbach um Einsatz von Collins

Eintracht Frankfurt bangt vor dem Bundesliga-Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Jung-Nationalspieler Nnamdi Collins. «Bei ihm gibt es ein kleines Fragezeichen. Er hat gestern das Training abgebrochen und heute nicht trainiert», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

Der 21 Jahre alte Abwehrspieler plagt sich vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit Adduktorenproblemen. «Es ist keine strukturelle Geschichte. Wir müssen schauen, wie er sich morgen im Abschlusstraining fühlt und wie er es absolvieren kann. Wenn er das ganz normal absolviert und grünes Licht gibt, dann spielt er auch», sagte Toppmöller.

Götze noch kein Startelf-Kandidat

Sein Comeback könnte Routinier Mario Götze geben - wenn auch nur als Joker. «Er steht im Kader, ist aber kein Kandidat für die Startelf», kündigte Toppmöller an. Er gehe aber davon aus, dass der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler «für uns extrem wichtig wird in den nächsten Wochen».

Definitiv fehlen wird erneut Defensivspieler Rasmus Kristensen, der weiter an einer Muskelverletzung laboriert. Der dänische Nationalspieler ist auch für das Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid am kommenden Dienstag noch keine Option. «Eventuell kehrt er danach gegen Bayern München zurück», sagte Toppmöller.