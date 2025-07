Eintracht Frankfurt gibt drei Talenten Profi-Verträge

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat drei Nachwuchstalente aus dem eigenen Leistungszentrum mit Profi-Verträgen ausgestattet. Wie die Hessen mitteilten, erhielten Fousseny Doumbia, Alessandro Gaul Souza und Derek Boakye Osei entsprechende Kontrakte.

«Alle drei haben es sich aufgrund ihrer Entwicklung, ihrer Fähigkeiten und ihrer Trainingsarbeit verdient. Wir trauen ihnen zu, über Spielpraxis in der U21 die nächsten Schritte zu gehen», sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

Der 20 Jahre alte Doumbia, U21-Nationalspieler Malis, kann sowohl in der Innen- als auch Linksverteidigung spielen. Gaul Souza (18) ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler. Der Deutsch-Brasilianer durchlief alle Jugendmannschaften des DFB. Zuletzt debütierte er im Mai in der U18-Auswahl gegen Dänemark. Der in Spanien geborene Osei begleitet diverse Defensivpositionen. Für sein Heimatland kam er in der U17 zum Einsatz.