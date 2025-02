Eintracht Frankfurt in Mönchengladbach gefordert

Eintracht Frankfurt möchte seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga auch bei Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Die in diesem Kalenderjahr national noch ungeschlagenen Hessen hoffen in der Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) mindestens auf einen Punkt.

Der Tabellendritte muss allerdings auf seinen verletzten Abwehrchef Robin Koch verzichten. Dessen Part in der Innenverteidigung übernimmt der Brasilianer Tuta. Neuzugang Michy Batshuayi steht vor seinem Debüt im Eintracht-Trikot.