Eintracht Frankfurt verleiht Dina Ebimbe nach Brest

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen Kader kurz vor Transferschluss noch einmal ausgedünnt. Der Tabellenzweite verleiht Junior Dina Ebimbe bis zum Saisonende an den französischen Erstligisten Stade Brest, der zudem über eine Kaufoption verfügt.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler war 2022 zunächst auf Leihbasis von Paris Saint-Germain nach Frankfurt gewechselt und ein Jahr später von den Hessen fest verpflichtet worden. Insgesamt absolvierte Dina Ebimbe für die Eintracht 85 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte.

In der Vorsaison kam er über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht mehr hinaus. Ein angestrebter Wechsel im Winter zur AS Monaco kam jedoch nicht zustande, weil Dina Ebimbe den Medizincheck nicht bestand. Sein Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer gilt noch bis zum Sommer 2027.