Eintracht gegen Bayern vor nächster großer Herausforderung

Ein gesunder Respekt ist gut, zu große Ehrfurcht hingegen nicht. Das machte Eintracht Frankfurts Coach Dino Toppmöller jedem Spieler vor dem Topspiel gegen Bayern München eindeutig klar. Sein Appell: eine andere Vorstellung als zuletzt in der Champions League beim 1:5 bei Atlético Madrid. «Underdogs rennen, kratzen, beißen. Das müssen wir zeigen. Ich erwarte eine andere Verteidigungsmentalität. Und wir brauchen gegen übermächtige Gegner auch den Mumm, gut Fußball zu spielen», sagte er vor der Bundesliga-Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Die herbe Niederlage in Madrid sei aufgearbeitet, nun gelte es, dies zu zeigen. «Es geht in erster Linie um uns. Einen geilen Fight zu bieten, einen guten Kampf, ein gutes Spiel zu liefern. Dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt», sagte Toppmöller.

Toppmöller fordert andere Haltung

Wichtig sei ihm, mit einer Haltung ins Spiel zu gehen, die allen zeigen würde, dass die Mannschaft Bock habe zu gewinnen. «Und nicht eine Urkunde dafür zu bekommen, dass wir dabeisein durften. Das möchte ich sehen», betonte er. Wenn der Gegner dann besser sei, was Bayern bisher in jedem Spiel gezeigt habe, dann müsse man das akzeptieren.

Er hofft, nach den Erfahrungen aus Madrid, dass der Respekt gegen Bayern nicht zu groß und mindestens bei Anpfiff verschwunden ist. «Dann geht es darum, dem Gegner zu zeigen, dass er uns respektieren soll. In Madrid hatten wir zu viel Ehrfurcht. Das darf uns nicht wieder passieren», sagte der 44-Jährige.

Kristensens Einsatz kommt noch zu früh

Eintracht-Legende Charly Körbel ist sich sicher, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird. Das wüssten die Spieler, aber auch die Bayern. Die hätten ja schon vor der Eintracht gewarnt. «Übrigens gilt, was schon zu meiner Zeit so war: Wenn jemand die Bayern schlagen kann, wird es Eintracht Frankfurt sein», sagte er in einem Interview der Mediengruppe Münchner Merkur tz.

Personell kann Toppmöller bis auf Rasmus Kristensen aus dem Vollen schöpfen. Zwar trainierte der dänische Rechtsverteidiger nach seiner Muskelverletzung bereits erstmals wieder mit der Mannschaft. Ein Einsatz kommt aber noch zu früh. «Es macht noch keinen Sinn. Das Risiko gehen wir nicht ein», sagte Toppmöller.

«In allen Positionen eine Top-Qualität»

Ob er mit Vierer-oder Fünferkette spielen lassen wird, ließ der 44-Jährige noch offen. Unmissverständlich erklärte er jedoch, dass eine Sonderbewachung für die offensiv so starken Harry Kane und Michael Olise nicht angedacht ist.

«Sie haben ja in allen Positionen eine Top-Qualität. Es ist beeindruckend, wie sie bis jetzt jeden Gegner dominiert haben. Es wird eine geile Challenge für uns», sagte Toppmöller.

Für sein Team gehe es darum, die entscheidenden Räume zu verteidigen. Dafür habe er Ideen. «Es kommt auf das Kollektiv an. Alles, was wir tun, müssen wir mit einer brutalen Energie machen, mit einer Leidenschaft und immer als Gruppe. Es geht um Intensität, Power, Einsatz. Dann ist auch gegen Bayern München was möglich», sagte Toppmöller.