Bundesliga: Eintracht verleiht Lisztes nach Budapest

Bundesliga

Eintracht verleiht Lisztes nach Budapest

Das Talent aus Ungarn soll nach einem schwierigen ersten Jahr in seiner Heimat mehr Spielpraxis sammeln.
Von dpa
    Krisztián Lisztes (r) wechselt von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis in seine ungarische Heimat.
    Krisztián Lisztes (r) wechselt von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis in seine ungarische Heimat. Foto: Arne Dedert/dpa

    Eintracht Frankfurt verleiht Krisztián Lisztes für ein Jahr an den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest. Bei seinem Heimatverein soll der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison aufgrund vieler Verletzungen nur zu drei Einsätzen in der U21 kam, mehr Spielpraxis sammeln.

    «Krisztián Lisztes hat großes Potenzial, welches er in seinem ersten Jahr bei uns leider noch nicht zeigen konnte. Wir sind davon überzeugt, dass ihm die Leihe helfen wird, seine Entwicklung voranzutreiben», sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung. Der Vertrag von Lisztes beim Fußball-Bundesligisten läuft bis zum 30. Juni 2029.

