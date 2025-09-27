Icon Menü
Frankfurt gastiert im Bundesliga-Abendspiel in Gladbach

Zuletzt setzte es für Champions-League-Tabellenführer Frankfurt zwei Niederlagen in der Bundesliga. Umso wichtiger ist die Partie am Samstagabend.
    Frankfurt will das 3:4 gegen Union vergessen machen.
    Frankfurt will das 3:4 gegen Union vergessen machen. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Eintracht Frankfurt will nach dem verpatzten Heimspiel gegen Union Berlin schnelle Wiedergutmachung in der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Dino Toppmöller tritt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach an und peilt nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Union (3:4) und bei Bayer Leverkusen (1:3) eine Trendwende in der Liga an.

    Offen ist der Einsatz von Jung-Nationalspieler Nnamdi Collins, der unter der Woche wegen Adduktorenproblemen das Training abbrechen musste. Sein Comeback könnte Routinier Mario Götze geben - wenn auch nur als Joker. Erneut fehlen wird dagegen Außenverteidiger Rasmus Kristensen, der mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hat.

