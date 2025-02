Frankfurt in Mönchengladbach ohne Kapitän Koch

Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach auf seinen Abwehrchef und Kapitän Robin Koch verzichten. Der 28 Jahre alte Nationalspieler fällt wegen einer Schulterverletzung ebenso wie der am Fuß verletzte Stürmer Igor Matanovic für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aus.

Kochs Part in der Innenverteidigung des in diesem Jahr in der Liga noch ungeschlagenen Tabellendritten wird der Brasilianer Tuta übernehmen, kündigte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller an. Der nach langer Verletzung in den Kader zurückgekehrte Auréle Amenda sei noch keine Option für die Startelf. «Er braucht noch ein wenig Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen», sagte der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Das gilt auch für die Winter-Neuzugänge Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (31). «Grundsätzlich wollen wir bei Elye die Kirche im Dorf lassen und ihm noch Zeit geben. Ich hätte ihn gerne im Kader, werde aber noch mal ein Gespräch mit ihm führen», sagte Toppmöller. Batshuayi sei zwar «in einem anderen Rhythmus und körperlich momentan ein bisschen weiter», sagte der Eintracht-Trainer. In der Anfangsformation dürfte der Stürmer aber ebenfalls nicht stehen.