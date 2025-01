Frankfurter Trainingsstart mit Rückkehrer Hauge

Mit Rückkehrer Jens Petter Hauge ist Eintracht Frankfurt nach der kurzen Winterpause in die Vorbereitung auf die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Norweger spielte als Leihgabe im vergangenen Kalenderjahr bei seinem Heimatclub Bodø/Glimt, für den der 25-Jährige in 44 Pflichtspielen zwölf Tore erzielte.

Nach den obligatorischen Leistungstests bat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller seine Schützlinge am Nachmittag erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Am Freitag (15.00 Uhr) absolvieren die Frankfurter eine öffentliche Übungseinheit.

Test gegen Mainz ohne Fans

Am kommenden Sonntag folgt das einzige Vorbereitungsspiel beim Bundesligarivalen FSV Mainz 05, gegen den die Hessen die letzte Partie des Vorjahres mit 1:3 verloren hatten. Der Test geht über 120 Minuten und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres muss der Tabellendritte am 11. Januar bei Aufsteiger FC St. Pauli antreten. Danach folgen zwei Heimspiele gegen den SC Freiburg und Borussia Dortmund.