Handbruch: Mandic fehlt Handball-Spitzenreiter Melsungen

Handball-Bundesligist MT Melsungen muss nach der WM-Pause vorerst auf seinen Linksaußen David Mandic verzichten. Der Kroate habe sich im Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Slowenien die rechte Mittelhand gebrochen, teilte der Tabellenführer der Handball-Bundesliga (HBL) mit. Er werde am Mittwoch in seiner Heimat operiert und könne frühestens Mitte März wieder spielen.

Der 27-Jährige ist mit 46 Toren einer der erfolgreichsten Angreifer der Nordhessen. Für Melsungen geht es in der Liga am 8. Februar gegen Göppingen weiter.

Sorgen gibt es auch um den Portugiesen Alexandre Cavalcanti. Wie sein Club-Kollege Timo Kastening erzählte, habe sich Cavalcanti am Rücken verletzt und sei schon von der WM abgereist. «Er befindet sich bereits in der Reha in Kassel. Ich war super traurig für ihn, dass er nach Hause musste», sagte Kastening. Damit kommt es nicht zum direkten Duell der beiden im WM-Viertelfinale am Mittwoch.