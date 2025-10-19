Eintracht-Frauen souverän gegen Bremen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben auch ihr viertes Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Niko Arnautis setzte sich am siebten Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen den Tabellennachbarn Werder Bremen durch. Die Ex-Wolfsburgerin Rebecka Blomqvist (34. Minute) und die deutsche Nationalstürmerin Nicole Anyomi (40.) erzielten die Tore.

Fritzy Kromps Team zu harmlos

Der Europa-Cup-Achtelfinalist hatte bereits im ersten Durchgang mehrere Torchancen. Die Gäste zeigten sich in der Offensive weitgehend harmlos. Larissa Mühlhaus schoss dann allerdings bei einem Freistoß aus rund 25 Metern an die Latte (66.). So verließ die neue Werder-Trainerin Fritzy Kromp, die zuvor die U20 der Eintracht betreut hatte, Frankfurt ohne einen Punkt.