Krösche kündigt Gespräche mit Eintracht-Coach Toppmöller an

In der anstehenden Länderspielpause will Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche Gespräche mit Trainer Dino Toppmöller über eine mögliche weitere Zusammenarbeit führen. «Wir haben ganz klar besprochen, dass wir jetzt erst mal bis zur Länderspielpause die Spiele bestreiten und uns dann in Ruhe zusammensetzen», sagte Krösche vor dem Spiel beim VfL Bochum bei DAZN.

Man sei sehr zufrieden mit der Arbeit von Toppmöller und seinem Team, «das zeigt der Tabellenplatz, der Erfolg in Europa und die Entwicklung der jungen Spieler. Wir haben ein sehr, sehr gutes Halbjahr hinter uns», ergänzte Krösche. Das Trainerteam habe eine sehr gute Entwicklung genommen und es habe einen «großen Anteil daran, wo wir jetzt sind».

Toppmöller hatte zuvor gesagt, dass er sich einen langfristigen Verbleib beim hessischen Fußball-Bundesligisten vorstellen kann. «Dass ich den Verein lebe, sieht man. Ich bin sehr, sehr gerne hier», sagte der 44-Jährige. Sein Kontrakt läuft noch bis zum 30. Juni 2026.