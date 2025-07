Mainzer Richter wechselt auf Leihbasis nach Darmstadt

Der 1. FSV Mainz 05 leiht Marco Richter an den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 aus. Der 27 Jahre alte Offensivspieler steht beim rheinhessischen Bundesligisten seit 2023 unter Vertrag und war bereits in der vergangenen Saison an den Hamburger SV verliehen. Für den Bundesliga-Aufsteiger absolvierte er 28 Pflichtspiele.

«Wir glauben, dass Marco das Jahr in Darmstadt für sich nutzen wird und er mit viel Spielzeit eine erfolgreiche Saison spielen kann. Dafür wünschen wir ihm alles Gute», sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert.

Fernie: «Passt zur Spielidee»

In Darmstadt ist man über die Verstärkung kurz vor Saisonbeginn froh. «Mit Marco Richter gewinnen wir einen sehr kreativen und erfahrenen Spieler für die offensive Mittelfeldposition. Er ist ein technisch versierter Kombinationsspieler mit einem hohen Maß an Spielintelligenz», sagte Sportdirektor Paul Fernie. Damit passe Richter zur Spielidee der Lilien.

Richter selbst war von den Gesprächen beim Zweitligisten angetan. Ihm sei ein konkreter Plan aufgezeigt worden. «Mir gefällt der Fußball, den Darmstadt spielen möchte und ich glaube, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut in die Mannschaft passe», sagte Richter.