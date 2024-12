Melsungens Handballer als souveräner Primus in die WM-Pause

Die MT Melsungen geht als souveräner Tabellenführer in die WM-Pause der Handball-Bundesliga. Die Nordhessen kamen am letzten Spieltag des Jahres zu einem ungefährdeten 29:25 (16:11)-Sieg bei Frisch Auf Göppingen und behaupteten mit 30:4 Zählern ihren komfortablen Vier-Punkte-Vorsprung vor Vizemeister Füchse Berlin (26:8).

Der Spitzenreiter, der zwischenzeitlich schon mit zehn Toren führte, legte mit einer konzentrierten Leistung in der ersten Halbzeit den Grundstein für den 15. Saisonsieg. Rechtsaußen Timo Kastening und Kroatiens Nationalspieler David Mandic waren mit jeweils fünf Toren beste Werfer im Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo.

«Ich bin sehr glücklich, dass wir das Spiel so gestalten konnten», sagte Nationalspieler Kastening am Dyn-Mikrofon und resümierte zur Saison-Halbzeit: «Die Hinrunde war eine Eins mit Sternchen. Das haben wir natürlich nicht erwartet.» Nach der Mitte Januar beginnenden Weltmeisterschaft setzt Melsungen zum Rückrundenstart am 8. Februar kommenden Jahres erneut gegen Göppingen seine Jagd auf den ersten Meistertitel fort.