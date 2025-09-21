Nach Königsklassen-Gala: Frankfurt in der Liga gefordert

Eintracht Frankfurt will nach dem euphorischen Champions-League-Auftakt in der Fußball-Bundesliga das nächste Erfolgserlebnis feiern. Die Hessen treffen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf Union Berlin und können in dem Heimspiel gegen die Hauptstädter den dritten Saisonerfolg in dieser Liga-Saison einfahren.

Ob und wie Dino Toppmöller nach dem 5:1-Sieg gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul seine Elf umbaut, ließ der Trainer noch offen. Nathaniel Brown und Mittelfeld-Lenker Can Uzun sind Kandidaten für eine Verschnaufpause. Offen ist auch, wer als Schlussmann aufläuft. Bislang war Neuzugang Michael Zetterer gesetzt, doch Rivale Kaua Santos steht nach seiner Verletzung vor dem Comeback.