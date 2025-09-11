Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bundesliga: Nach Verletzungsmisere: Melsungen holt Rückraum-Duo

Bundesliga

Nach Verletzungsmisere: Melsungen holt Rückraum-Duo

Weil dem Handball-Bundesligisten nur noch drei Rückraumspieler zur Verfügung stehen, werden die Hessen auf dem Transfermarkt aktiv.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. (Archivbild)
    Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auf das anhaltende Verletzungspech reagiert und zwei neue Rückraumspieler verpflichtet. Nach dem jüngsten Ausfall von Vlad Kulesh (Mittelhandbruch) haben die Nordhessen den Franzosen Sadou Ntanzi und U21-Nationalspieler Friedrich Schmitt unter Vertrag genommen.

    Der 25 Jahre alte Ntanzi kommt aus Katar von Al Arabi SC und wird bis zur Winterpause ausgeliehen. Der 20-jährige Schmitt vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen erhält vorerst bis zum 19. Oktober ein Zweitspielrecht bei Melsungen. «Wir haben eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft. Von daher mussten wir jetzt handeln», begründete MT-Sportvorstand Michael Allendorf die Verpflichtung des Duos.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden