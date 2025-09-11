Nach Verletzungsmisere: Melsungen holt Rückraum-Duo

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auf das anhaltende Verletzungspech reagiert und zwei neue Rückraumspieler verpflichtet. Nach dem jüngsten Ausfall von Vlad Kulesh (Mittelhandbruch) haben die Nordhessen den Franzosen Sadou Ntanzi und U21-Nationalspieler Friedrich Schmitt unter Vertrag genommen.

Der 25 Jahre alte Ntanzi kommt aus Katar von Al Arabi SC und wird bis zur Winterpause ausgeliehen. Der 20-jährige Schmitt vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen erhält vorerst bis zum 19. Oktober ein Zweitspielrecht bei Melsungen. «Wir haben eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft. Von daher mussten wir jetzt handeln», begründete MT-Sportvorstand Michael Allendorf die Verpflichtung des Duos.