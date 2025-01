Theodore bleibt bis Saisonende bei Frankfurt Skyliners

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt setzt auch für den Rest der Saison auf den erst im Dezember zurückgekehrten Jordan Theodore. Der zunächst nur für vier Wochen gültige Vertrag des 35 Jahre alten Aufbauspielers wurde bis zum Saisonende verlängert. Der Tabellen-Vorletzte machte einer Mitteilung zufolge von einer entsprechenden Option Gebrauch.

Der 1,83 Meter große Aufbauspieler, der schon zum dritten Mal für die Hessen aktiv ist, absolvierte in dieser Saison bisher sechs Spiele für Frankfurt und zählte fünfmal zur Startformation von Trainer Denis Wucherer. Dabei kam er auf knapp 27 Minuten Einsatzzeit pro Partie und erzielte im Schnitt 12,2 Punkte. «Seine Erfahrung und Führungsqualität sind für unsere junge Truppe von unschätzbarem Wert», sagte Wucherer.

Bei der 66:85-Niederlage in Chemnitz am vergangenen Samstag war Thoedore allerdings umgeknickt. Man arbeite auf seinen Einsatz in der nächsten Begegnung am kommenden Sonntag gegen Alba Berlin hin, hieß es von den Skyliners.