Verstappen-Cousin wechselt zu HSV-Handballern

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat zur neuen Saison den 21 Jahre alten Linksaußen Kaj Geenen vom Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau unter Vertrag genommen. Der niederländische Nationalspieler ist der Cousin des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen. Wie der Club mitteilte, hat Geenen bei den Hanseaten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

«Kaj ist in seiner Entwicklung als Nationalspieler schon sehr weit, will sich bei uns jetzt Spielzeit erkämpfen und hat sich diese Chance durch seine Leistungen auch verdient», sagte HSVH-Sportdirektor Johannes Bitter: «Er hat sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Lübeck-Schwartau gezeigt, dass er auf einem sehr guten Weg ist.»

Geenen und Mortensen bilden das Linksaußen-Gespann

Der Niederländer wird sich die Linksaußen-Position mit dem Dänen Casper Mortensen teilen. Die bisherige Nummer zwei, Alexander Hartwig, wird die Hamburger dagegen verlassen. Der 22-Jährige wechselt für Geenen dann zu den Lübeckern in die 2. Bundesliga.