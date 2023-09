Union fordert, Wölfe "anlasslos und schadensunabhängig" zu jagen

Die Bundesregierung zeigte sich zuletzt offen, die Abschüsse von „Problemwölfen“ zu erleichtern. Die Unionsparteien fordern jetzt eine generelle Jagderlaubnis.

Der politische Streit um den Wolf spitzt sich zu: CDU und CSU im Bundestag fordern, Wölfe „anlasslos und schadensunabhängig“ zu jagen. Das heißt: Nicht nur „Problemwölfe“ sollen – wie bisher – getötet werden können. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) spricht von einer populistischen Diskussion, die „Anlehnung an Rechtsextremisten“ nehme. Doch die Union pocht darauf, die Raubtiere konsequenter zu jagen – schon bevor sie Schafe oder Ziegen reißen. „Wir brauchen die schadensunabhängige Bejagung zur Dezimierung der Bestände“, sagte die umweltpolitische Sprecherin Anja Weisgerber (CSU) unserer Redaktion. Aus Sicht der Union stelle die Bundesregierung keine ausreichenden Daten über den tatsächlichen Wolfsbestand in Deutschland bereit.

Offiziell gibt es in Deutschland 161 Wolfsrudel, 43 Paare und 21 Einzeltiere. In Wirklichkeit seien es inzwischen deutlich mehr, sagt Weisgerber und verweist darauf, dass sich der Wolfsbestand innerhalb von drei Jahren verdreifache. „Der Wolf ist längst keine bedrohte Art mehr bei uns in Deutschland.“ Deswegen sieht die Union keinen Grund, den hohen Schutzstatus des Wolfs beizubehalten. Im Antrag wird gefordert, den Wolf als „jagdbares Wild“ ins Jagdgesetz aufzunehmen. Außerdem sollen „wolfsfreie Zonen“ entstehen, wo eine Umzäunung nicht möglich sei, etwa an Deichen oder auf Almen.

Lemke: Unionsantrag sei mit europäischem Recht nicht vereinbar

Solche Zonen sind für die grüne Umweltministerin „weder unkompliziert noch realisierbar“. Vonseiten der Regierungsfraktionen wird zudem auf ein ausstehendes Gutachten zum effektiven Schutz vor dem Wolf an Steilhängen verwiesen. Außerdem sei der Unionsantrag nicht mit europäischem Recht vereinbar und zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ein reines Wahlkampfmanöver.

Lemke zeigte sich zuletzt offen für eine Ausweitung der bestehenden Abschussregelungen für Problemtiere. Sie sprach von unbürokratischen und schnellen Abschüssen nach Angriffen. Nun kündigte sie an, ihre Vorschläge noch im September zu präsentieren. Zu wenig für Weisgerber: „Kleinere Nachbesserungen im Umgang mit Problemwölfen sind lediglich Nebelkerzen.“

2022 wurden laut Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 4366 Nutztiere durch Wölfe getötet. 90 Prozent davon waren Schafe und Ziegen. Kürzlich sorgten zwei Fälle aus der Nähe von Stade in Niedersachen für Aufsehen: Durch einen Wolfsangriff wurden dort 55 Schafe getötet. Nur wenig später töteten mutmaßlich dieselben Wölfe zwei Rinder.

Bund und Länder fördern vorbeugende Maßnahmen, um Tiere zu schützen

Bund und Länder fördern zum Schutz der Tiere vorbeugende Maßnahmen. Die DBBW spricht hier von einer Kombination aus traditionellem Herdenschutz, etwa mit Hütehunden, und technischen Lösungen wie elektrischen Zäunen. Die DBBW gibt Ausgaben für Herdenschutzmaßnahmen im Jahr 2022 von 18 Millionen Euro an. Zudem seien über 600.000 Euro an Ausgleichszahlungen geflossen.

Die Auszahlung ist jedoch daran gebunden, dass präventive Maßnahmen nachgewiesen werden können. Im Fall der 55 Schafe in Stade scheitere laut Weisgerber der Schadensersatz daran, dass der Schutz nicht ausreichend gewesen sei – die Wölfe seien unter dem Zaun einfach durchgekrochen.

Für die Union ist der Wolf jedoch nicht nur eine Gefahr für Weidetiere, sondern auch für den Menschen. Sie verweist darauf, dass eine Radfahrerin von Wölfen verfolgt worden sei und auf einen Fall in Holland, wo ein Schäfer von einem Wolf gebissen wurde, weil er seine Tiere verteidigte. Nicht nur in Niedersachsen oder Brandenburg, auch in Bayern waren zuletzt immer mehr Wölfe gesichtet worden. Die Staatsregierung hatte deshalb beschlossen, dass Wölfe im Freistaat bereits nach einem Riss abgeschossen werden dürfen.