20 Parteien reichen Landeslisten für Bundestagswahl ein

20 Parteien haben in Hessen eine Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar eingereicht. Über die Zulassung der Listen entscheidet der Landeswahlausschuss an diesem Freitag. Außer den fünf im Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, AfD, Grüne und FDP sind darunter auch die Linke, die Freien Wähler und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), wie der Landeswahlleiter in Wiesbaden mitteilte.

Zur Bundestagswahl 2021 hatte der Landeswahlausschuss 23 Listen zugelassen. Drei Landeslisten wurden zurückgewiesen: die der Anarchistischen Pogo Partei (APPD), der Sozialistischen Gleichheitspartei und der Vierten Internationale (SGP).