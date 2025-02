Boris Rhein ruft zum Wählen auf

Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl ruft Hessens Ministerpräsident Boris Rhein zum Wählen auf. Demokratie lebe vom Mitmachen und Mitmachen beginne schon damit, dass man wählen geht, sagte der CDU-Politiker, nachdem er seine eigenen Briefwahlunterlagen in Frankfurt abgegeben hatte.

«Die Möglichkeiten sind heute wirklich einfach», führte er aus. «Machen Sie es mir nach und wählen Sie ganz entspannt und flexibel per Briefwahl oder führen Sie die schöne Tradition des Wahlsonntags weiter und gehen Sie am 23. Februar in Ihr Wahllokal und geben Sie dort Ihre Stimme ab.» Wählen sei enorm wichtig, denn Demokratie lebe von jeder einzelnen Stimme.

Rhein begrüßte die Gegensätzlichkeit der Parteien im Wahlkampf. «Das ist aber auch wichtig, dass Parteien sich unterscheiden und es Unterschiede gibt, die auch wahrgenommen werden können», erklärte er. So gebe es auch auf der Straße wieder mehr lebhafte Diskussionen.

«Ich selbst war am Wochenende an Wahlständen, habe das erlebt und ich finde das gut und ich finde das richtig, dass diskutiert wird über die Alternativen in der Politik und über die Möglichkeiten und die Optionen der Politik», sagte er. Wichtig sei nur, dass das alles im Rahmen bleibe. Angriffe auf Parteimitarbeiter oder Wahlkämpfer nannte er undemokratisch. «Das verurteile ich scharf und deswegen rufe ich all diejenigen, die so etwas anstiften oder die so etwas vornehmen, auf, damit aufzuhören».

Icon Vergrößern Im Frankfurter Briefwahllokal kann die Briefwahl beantragt oder bereits vor der Wahl gewählt werden. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Im Frankfurter Briefwahllokal kann die Briefwahl beantragt oder bereits vor der Wahl gewählt werden. Foto: Arne Dedert/dpa