Kirchen für Wahl «mit Herz und Verstand»

Die christlichen Kirchen rufen gemeinsam zur Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 auf. Sie rufen dazu auf, die Demokratie zu stärken und sich an der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zu beteiligen. Der bundesweiten ökumenischen Initiative «Für alle. Mit Herz und Verstand» haben sich nun auch Kirchen in Hessen und Rheinland-Pfalz angeschlossen.

«Wir setzen uns ein für Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt. Wir setzen uns ein für Demokratie und gegen Extremismus. Wir setzen uns ein, dass Denken und Handeln auf das Wohl aller Menschen hin ausgerichtet sind. Kurz: Wir setzen uns dafür ein, Herz und Verstand zusammenzubringen, wenn wir gute Antworten auf komplexe Fragen finden wollen», heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

An der Aktion beteiligen sich in der Region die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) sowie die katholischen Bistümer Limburg, Mainz und Fulda.