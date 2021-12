Zwei Tote bei Bundeswehr-Übung in Bergen in Niedersachsen

Bei einer Übung mit einem Kampfpanzer sind zwei Bundeswehrangehörige in Niedersachen ums Leben gekommen.

In Bergen im Landkreis Celle kam es am Dienstag zu einem Unfall während einer Bundeswehrübung. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Landkreis Celle) am Dienstag kollidierte ein Kampfpanzer mit einem militärischen Geländewagen, teilte die Bundeswehr mit. Zwei Bundeswehrangehörige seien tödlich verletzt worden. Über den genauen Hergang ist noch nichts bekannt. Es habe einen tragischen Zwischenfall auf dem Truppenübungslatz gegeben, schrieb der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, auf Twitter. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Hinterbliebenen sowie der Truppe vor Ort." Das Verteidigungsministerium schrieb: "Wir sind in tiefer Trauer." Der Fahrer des Panzers steht unter Schock.

Video: dpa

Der Truppenübungsplatz der Bundeswehr liegt im Süden der Lüneburger Heide. Wegen des Unfalls sagte das Verteidigungsministerium eine Serenade zur Verabschiedung des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn kurzfristig ab.

