Bundesweite Razzia: Gruppe soll Staatsstreich geplant haben

Eine bewaffnete Gruppe wollte den Reichstag stürmen und die Bundesregierung absetzen. Doch die Polizei kam ihnen zuvor und führte eine bundesweite Razzia durch.

Eine bewaffnete Gruppe aus Reichsbürgern und Querdenkern soll einen Staatsstrich geplant haben. Sie wollte den Reichstag stürmen und die Bundesregierung absetzen – doch ohne Erfolg. Am frühen Mittwochmorgen gab es eine bundesweite Razzia. Spezialkräfte der Polizei stürmten die Wohnungen der Beschuldigten und vollstreckten 25 Haftbefehle.

Etwa 3000 Beamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und der Landeskriminalämter durchsuchen im Auftrag des Generalbundesanwalts 137 Objekte in elf Bundesländern – darunter auch Bayern. Der Südwesten sei ein Schwerpunkt der Durchsuchungen, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Mittwochmorgen. Bei mindestens zwei Verdächtigen rückte laut der Süddeutschen Zeitung sogar die GSG 9 an, weil die Polizei bei ihnen Schusswaffen vermutete.

Bundesweiter Razzia: Das hatte die Gruppe wohl vor

Wie unter anderem die Tagessschau berichtet, wirft die Bundesanwaltschaft etwa 50 Frauen und Männern vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, um die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und einen Staat nach Vorbild des Deutschen Reichs von 1871 zu errichten. Die Gruppe soll geplant haben, das Reichstagsgebäude zu stürmen, durch Anschläge auf die Stromversorgung bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen, und die Bundesregierung abzusetzen, um dann die Macht zu übernehmen. Es sollen bereits Personen für wichtige Ministerposten ausgesucht worden sein.

Razzia: Bewaffnete Gruppe mit ehemaligen Soldaten

Die Gruppe gilt als besonders gefährlich. Zu ihr gehören ehemalige Soldaten der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee der DDR. Eine zentrale Figur der Gruppe ist nach Informationen von ARD-Hauptstadtstudio und SWR Heinrich R., Spross eines alteingesessenen Fürstenhauses aus dem heutigen Thüringen. Seit einigen Jahren vertritt er seine Reichsbürger-Thesen öffentlich.

Heinrich R. soll an der Spitze des "Schattenkabinetts" gestanden sein. Für das Justizressort war offenbar die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann vorgesehen. Auch sie zählt zum Kreis der Beschuldigten.