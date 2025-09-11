Keine Warn-SMS bekommen? Daran kann es liegen

Der 11. September 2025 steht in Bayern und bundesweit im Zeichen einer Probewarnung. Am Vormittag des Warntags heulten die Sirenen um 11 Uhr eine Minute lang. Außerdem wurden über unterschiedliche Kanäle Probewarnungen verschickt. Ein Test für Notfälle, Krisen und Katastrophen. Es wird dabei stets auf ein Warnsystem zurückgegriffen, welches über Mobilfunknetze läuft: Cell Broadcast. Durch das System sollten alle Menschen in Bayern eine Warnung per Textmeldung auf ihr Handy bekommen, begleitet von einem Alarmton. Wenn Sie keine Warn-SMS bekommen, kann das mehrere Gründe haben.

Bundesweiter Warntag 2025: Keine Warn-SMS bekommen? Es könnte am Modell des Handys liegen

Am 8. Dezember 2022 war Cell Broadcast bei einem bundesweiten Warntag zum ersten Mal getestet worden. Damals bekamen etwa die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger auch tatsächlich eine Warnmeldung auf ihr Handy. "Das liegt nämlich daran, ob man ein modernes Gerät hat, ob man ein Update gemacht hat und ob der Provider das mitmacht", sagte Albrecht Broemme, ehemaliger Präsident des Technischen Hilfswerks (THW) im Deutschlandfunk.

Fakt ist, dass nicht jedes Handy Nachrichten empfangen kann, die via Cell Broadcast versendet werden. Das ist nur mit Smartphones möglich. Die meisten Menschen in Deutschland nutzen Smartphones. Laut Statista sind es 68 Millionen. Bei folgenden Handys funktioniert Cell Broadcast laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK):

Google-Smartphones ab Pixel 2

iPhones ab dem Modell 6s

Zahlreiche Samsung-Geräte

Viele Sony-Handys

Eine ausführlichere Auflistung aller Geräte, die empfangsfähig sind, bietet das BBK hier.

Keine SMS am bundesweiten Warntag bekommen – Check der Updates hilft weiter

Ein kompatibles Handy reicht aber nicht zwingend aus, um die Warn-SMS zu erhalten. Wenn Ihr Handy prinzipiell empfangsfähig ist, Sie aber dennoch keine SMS erhalten, sollten Sie überprüfen, ob ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist oder ob Sie ein Update machen müssen. Folgende Versionen sollten laut BBK installiert sind, damit Sie eine Warn-SMS empfangen können:

Android-Geräte (Google): Version 11

iOs-Geräte (Apple): Version 16.1

Warntag am 11. September 2025: Keine SMS bekommen – mögliche Gründe im Überblick

Im Folgenden haben wir eine Checkliste für Sie bereitgestellt. Wenn Sie diese durchgehen, sollten Sie die Ursache gefunden haben.

Haben Sie ein Smartphone?

Ist das Handy eingeschaltet?

Ist der Flugmodus auf dem Handy aktiviert?

Sind Warnmeldungen in den Einstellungen deaktiviert?

Nutzen Sie die aktuelle Version des Betriebssystems Ihres Handys?