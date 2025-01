Fallschirmspringer landet ungewollt in Affengehege

In den Niederlanden ist ein Fallschirmspringer ungewollt in einem Affengehege gelandet. Der Mann hatte wohl wirklich Glück im Unglück: «Hundert Meter weiter und er wäre entweder bei den Elefanten oder den Löwen runter gekommen», berichtete Robin de Lange, der Direktor des Ouwehands-Tierparks in der Gemeinde Rhenen (Provinz Utrecht).

Zudem waren die Affen - allesamt Bonobos - zum Zeitpunkt der Landung am Samstagmittag in den Innenräumen der Anlage eingeschlossen. Wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete, ist der Flugsportler wahrscheinlich durch Windböen abgetrieben worden. Eigentlich habe er auf einem nahegelegenen Fußballfeld landen sollen - als Attraktion bei der Einweihung des neuen Kunstrasens des Regionalclubs Candia '66.