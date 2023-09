Junge Frau stirbt bei Busunfall in Kärnten

Bei einem Unfall mit einem Reisebus ist eine 19-jährige Österreicherin ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war auf dem Weg von Berlin nach Triest umgekippt.

Eine 19-jährige Österreicherin kam bei einem Unfall mit einem Reisebus am Dienstag in Österreich ums Leben, etwa 20 Menschen wurden verletzt. Eine 25-jährige Deutsche wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch fünf weitere Insassen befinden sich laut ORF im Krankenhaus. Der aus Berlin kommende Bus war in den frühen Morgenstunden gegen 4.45 Uhr bei Micheldorf im Bundesland Kärnten umgekippt.

Unfall in Österreich: Bus kam von der Straße ab

Einer Polizeisprecherin zufolge war er auf dem Weg nach Triest in Italien. Demnach kam das Fahrzeug auf einer Schnellstraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und kam auf der Seite zum Liegen. Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass es sich um einen Doppeldecker des Unternehmens Flixbus handelt.

Ursache von Bus-Unfall in Österreich noch nicht geklärt

In dem Bus waren ersten Ermittlungen zufolge zwei Fahrer sowie 40 Passagiere aus Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland und der Ukraine, so die Sprecherin. Der Fahrer eines nachkommenden Fahrzeuges alarmierte laut Polizei die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, befanden sich noch Verletzte im Bus. Sie wurden teils mit Hilfe von hydraulischen Geräten, teils mit Leitern aus dem Fahrzeug geholt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zunächst nicht bekannt. Alkohol-Schnelltests der Fahrer fielen nach Angaben der Polizei negativ aus.