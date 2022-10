Busfahrer-Streik: Einschränkungen ab Montag in Schleswig-Holstein

Im Berufsverkehr kann es in Schleswig-Holstein ab Montag zu Einschränkungen kommen. Busfahrer des OVN sind zu einem Streik aufgerufen.

Die Woche beginnt für Pendlerinnen und Pendler in Schleswig-Holstein mit einer schlechten Nachricht: Am Montag werden Ausfälle von zahlreichen Busverbindungen für Einschränkungen im Berufsverkehr führen. Den Grund dafür stellt ein Warnstreik von Fahrerinnen und Fahrern eines privaten Busgewerbes dar. Busse von Betrieben der Omnibusverband Nord (OVN) sollen in ihren Depots bleiben.

Busfahrer-Streik in Schleswig-Holstein: Fünftägiger Warnstreik sorgt für Einschränkungen im Berufsverkehr

Die Verdi hat die betroffenen Busfahrerinnen und Busfahrer zu einem fünftägigen Streik aufgerufen – vom Dienstbeginn am Montag bis zum Dienstende am Freitag. Die Einschränkungen könnten also auch in den nächsten Tagen spürbar bleiben. Wenn es allerdings bei den geplanten Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft am Montag in Kiel zu einem Durchbuch kommen sollte, würde der Warnstreik vorzeitig beendet werden.

Die Forderungen der Verdi beziehen sich vor allem auf eine Erhöhung der Tarife von 1,95 Euro in der Stunde. Diese soll für rund 1.900 Beschäftigte gelten. Der neue Tarifvertrag soll auf eine Laufzeit von 12 Monaten angelegt sein. Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Werkstätten sollen pro Stunde 1,95 Euro mehr verdienen.

Bus-Streik in Schleswig-Holstein: Beide Seiten liegen weit auseinander

Der Omnibusverband Nord hatte eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent zum 1. Oktober 2022, weitere 2 Prozent mehr ab dem 1. Oktober 2023 und eine weitere Erhöhung ab dem 1. Oktober 2024 angeboten. Außerdem will der OVN einen Inflationszuschuss von 300 Euro zahlen. Beide Seiten liegen offenbar noch ein Stück auseinander.

Es handelt sich bereits um den dritten Streik in diesem Zuge. Die Gewerkschaft will den Druck auf den Arbeitgeber nun noch einmal deutlich erhöhen. "Wir lassen uns bestimmt nicht von den Arbeitgebern vorschreiben, ob, wann, wie und wo unsere Kolleginnen und Kollegen in den Streik gehen", machte Gewerkschaftssprecher Frank Schischefsky deutlich.

