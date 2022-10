Bushido-Doku auf RTL: Alle Infos zu "Reset - Zurück ins Leben"

Eine Bushido-Doku von RTL hat den Rapper für zwei Jahre lang begleitet. Hier finden Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von "Reset - zurück ins Leben".

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, besser bekannt als Bushido, kann durchaus als ein erfolgreicher deutscher Rapper bezeichnet werden. Doch sein Leben verlief nicht immer reibungslos. Nach vielen Tiefschlägen will Bushido die Reset-Taste-Drücken und neu anfangen.

Zusammen mit RTL hat er eine sechsteilige Doku-Reihe namens "Reset - Zurück ins Leben" gedreht. Zwei Jahre lang durfte ein TV-Team das Leben des 44-Jährigen begleiten und hat ihn am Scheideweg seines Lebens angetroffen.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos rund um die Bushido-Doku auf RTL. Wie liegen die Sendetermine? Wie läuft die Übertragung ab? Und gibt es eine Wiederholung?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Sendetermine: Wie laufen die Folgen von "Reset - Zurück ins Leben" bei RTL?

In insgesamt sechs Folgen erzählt RTL die letzten zwei Jahre des Rappers Bushido, auch bekannt unter dem Pseudonym Sonny Black. Der Sender strahlt die Doku am Donnerstag, dem 10. November 2022, in zwei Teilen aus. Hier finden Sie eine Übersicht über die genauen Sendetermine:

10.11.22, 20.15 Uhr: " Bushido Reset - Zurück ins Leben", Teil 1

Reset - Zurück ins Leben", Teil 1 10.11.22, 22:35: " Bushido Reset - Zurück ins Leben", Teil 2

Handlung: Worum geht es in der Bushido-Doku?

Der Rap-Star Anis Mohamed Youssef Ferchichi steht nach vielen Tiefschlägen am Scheideweg seines Lebens und stellt sich grundsätzliche Fragen wie: Bin ich noch Musiker? Oder: Wie wird der Prozess gegen Clan-Anführer Arafat Abou-Chaker ausgehen?

In den letzten Jahren musste nicht nur Bushido selbst, sondern seine ganze Familie viel einstecken. Sein größter Wunsch ist ein Leben ohne ständigen Personenschutz für seine Frau Anna-Maria und seine Kinder. Als Zeuge in einem gefährlichen Prozess um Clan-Anführer Arafat Abou-Chaker war dies bisher notwendig.

Lesen Sie dazu auch

Kurz vor der Veröffentlichung der 24 Monate lang gedrehten Doku, erzählt der 44-Jährige: "Deshalb mussten Anna-Maria und ich wichtige Entscheidungen treffen bis hin zu der Frage, ob Deutschland noch unsere Heimat ist". Denn im August 2022 ist die Familie Ferchichi nach Dubai, die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ausgewandert.

Übertragung von "Reset - Zurück ins Leben": Die Bushido-Doku im Stream?

Die sechsteilige Bushido-Doku zeigt den deutschen Rapper in seiner größten Krise, inklusive intensiver Einblicke in seine aktuelle Situation. In Zusammenarbeit mit RTL wird "Reset - Zurück ins Leben" im November 2022 beim Privatsender übertragen.

Wem das zu lang hin ist, der kann schon jetzt die sechs Folgen online im Stream bei RTL+ ansehen. Hierfür wird jedoch ein kostenpflichtiges Abo benötigt - dazu mehr im nächsten Abschnitt.

Gibt es eine Wiederholung von "Reset - Zurück ins Leben"?

Eine Wiederholung im linearen TV-Programm hat RTL bisher nicht bekannt gegeben, dafür können Sie "Reset - Zurück ins Leben" auch nach dem Ausstrahlungstermin noch online ansehen. Und zwar über die Sender-eigene Streaming-Plattform RTL+.

In den ersten sieben Tagen nach der TV-Ausstrahlung stellt die Basis-Version RTL+ "Free" alle Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) kostenlos zur Verfügung. Benötigt wird dafür lediglich eine kostenlose Registrierung. Im Anschluss oder für weitere Inhalte benötigen Nutzerinnen und Nutzer die “Premium”-Version, welche nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro im Monat kostet. Noch mehr Inhalte liefert das RTL+ "Max" Abonnement für zunächst 9,99 Euro monatlich. Ab dem 7. Monat belaufen sich die Kosten auf 12,99 Euro pro Nutzungsmonat (Konditionen: Stand Oktober 2022).

Trailer zu "Reset - Zurück ins Leben"

RTL hat einen Trailer mit ersten Einblicken in die Bushido-Doku "Reset - Zurück ins Leben" veröffentlicht. Sie finden ihn hier: