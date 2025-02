Fahrgastzahlen im Nahverkehr 2023 gestiegen

Die Zahl der Fahrgäste im hessischen Nahverkehr sind im Jahr 2023 gestiegen. Insgesamt waren gut 1,87 Milliarden Passagiere mit Bahnen und Bussen unterwegs, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sind etwa sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings, so erklärten die Statistiker: «Das Fahrgastaufkommen in Hessen erreichte bis 2023 noch nicht wieder das Niveau vom Jahr 2019, dem Jahr vor Pandemieausbruch.» Damals waren 2,12 Milliarden Fahrgäste gezählt worden.

70 Prozent aller Fahrgäste in S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress

Laut den Daten machten die S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge den größten Anteil aus. Sie beförderten rund 1,31 Milliarden Reisende und damit 70 Prozent aller Fahrgäste in Hessen. Die Linienbusse nutzten 16 Prozent der Fahrgäste (308 Millionen Personen) und Straßen- und U-Bahnen 14 Prozent der Reisenden (264 Millionen Personen). «Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt», erklärte das Landesamt. Fahren also im Zeitraum einzelne Personen mehrfach, werden sie auch mehrfach gezählt.

Starker Anstieg bei Straßen- und U-Bahnen

Der stärkste Anstieg bei den Fahrgastzahlen wurde bei den Straßen- und U-Bahnen verzeichnet. Dort wurde 2023 im Vorjahresvergleich ein Plus von 16 Prozent registriert. Regionalzüge und S-Bahnen erzielten einen Zuwachs von sechs Prozent und Linienbusse beförderten fünf Prozent mehr Fahrgäste als ein Jahr zuvor.

Und welche Entfernung kam bei den einzelnen Fahrten zusammen? «Im Durchschnitt legten die hessischen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln 2023 rund 19 Kilometer pro Strecke zurück», hieß es. Das entspreche etwa den Zahlen von 2022.

Weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen als noch vor zehn Jahren

Die Statistiker machten auch Angaben Langzeitentwicklung: So gingen die Fahrgastzahlen im Zehnjahresvergleich um sechs Prozent zurück: 2013, waren noch 1,99 Milliarden Passagiere im hessischen Nahverkehr gezählt worden.