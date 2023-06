Bis zu 300 Euro: Split führt Bußgelder ein

Weil viele Bewohner von Split vom Benehmen einiger Touristen genervt sind, verlangt die Stadt Bußgelder für schlechtes Benehmen. Bis zu 300 Euro drohen.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner der kroatischen Stadt Split sind genervt von Touristen. Die kroatische Tageszeitung Slobodna Dalmacija schreibt beispielsweise von einer "Juni-Flut der Hintern und Brüste". Um unangemessenes Verhalten von Urlauberinnen und Urlaubern einzudämmen, sollen Touristen auf öffentlichen Plätzen nun hohe Bußgelder drohen.

300 Euro werden für Wildpinkeln, Baden in Springbrunnen, Schlafen in Parks und anderen öffentlichen Plätzen oder Alkoholkonsum in der Altstadt außerhalb von Lokalen fällig. Wie die österreichische Tageszeitung OE24 berichtet, müssen sich Menschen, die sich in der Öffentlichkeit übergeben, mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro rechnen. Wer "halbnackt" durch die Stadt läuft, könnte dafür auch 150 Euro bezahlen müssen, so Slobodna Dalmacija.

Bußgelder in Split nach Vorfällen mit Touristen

Grund für die Einführung der Bußgelder sind zahlreiche Vorfälle, die für Schlagzeilen sorgten und die Einheimischen im vergangenen Jahr störten. Immer wieder wurden in den Medien oder auf sozialen Netzwerken Fotos und Videos von meist jungen Urlaubern veröffentlicht, die in Innenhöfe oder sogar in Brunnen urinierten oder berauscht auf den Straßen lagen. Zudem wurde in Brunnen gebadet, ein Paar wurde sogar mitten am Tag beim Sex auf einem Gehweg gefilmt. Auch zu Beginn der diesjährigen Saison gab es ähnliche Berichte. Zur Hochsaison will Split auch zusätzliches Wachpersonal einstellen, das die Polizei bei der Einhaltung des öffentlichen Ordnung helfen soll.

Bußgelder: Split ist ein beliebter Ort für Badeurlauber

Mit seinen Nachtklubs gilt Split als beliebter Ort für Partyurlauber. Zudem reisen im Juli Zehntausende Elektro-Musik-Fans zum Ultra Festival in die kroatische Stadt. Mit dem Wegfall der Grenzkontrollen durch den Schengen-Beitritt und der Einführung des Euro wird erwartet, dass der Tourismus in Kroatien in diesem Jahr weiter zunimmt.