Italien

vor 16 Min.

Busunglück in Venedig: Offenbar drei Deutsche unter Todesopfern

Ein Bus stürzt am Dienstagabend in Venedig von einer Brücke 15 Meter in die Tiefe. 21 Menschen kommen ums Leben. Drei von ihnen kamen aus Deutschland – darunter wohl ein einjähriges Kind.

Von Svenja Moller