"Buying Blind" auf RTL: Sendetermine, Übertragung, Wiederholung, Kandidaten und Experten

Bei RTL läuft "Buying Blind". Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Wiederholung, Experten und Kandidaten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Seit Ende März präsentiert RTL eine neue Immobilien-Sendung - und das immer dienstags zur Primetime. In der Vergangenheit gab es bereits einige TV-Formate, bei denen bereits gekaufte Häuser von Experten renoviert wurden. "Buying Blind" auf RTL geht noch einen Schritt weiter: Die Kandidaten vertrauen ihr ganzes Erspartes drei Experten der Immobilienbranche an, die für sie ein Haus aussuchen, kaufen und renovieren.

Das Spannende dabei: Die Kandidaten haben kein Mitspracherecht bei der Häusersuche. Sie können ihr neues Zuhause erst besichtigen, wenn es bereits fertig renoviert ist. Werden die Experten die Kandidaten überzeugen können? Oder bereuen die Kandidaten am Ende die Teilnahme bei "Buying Blind"?

Sind Sie neugierig geworden und möchten mehr zum neuen Immobilien-Format auf RTL erfahren? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung, Kandidaten und Experten von "Buying Blind" für Sie zusammengestellt.

Wann läuft "Buying Blind"? Sendetermine auf RTL

Der Start von "Buying Blind" war am 22. März 2022, auf RTL. Die Folgen werden immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt sind vier Folgen von "Buying Blind" geplant.

Folge 1: Dienstag, 22. März 2022, 20.15 Uhr: Esther & Adrian

Folge 2: Dienstag, 29. März 2022, 20.15 Uhr: Julia & Julian

& Folge 3: Dienstag, 05. April 2022, 20.15 Uhr: Angela und Sofyen

Folge 4: Dienstag, 12. April 2022, 20.15 Uhr: Filiz und Isabel

Wo kann man "Buying Blind" sehen? Übertragung im TV und Stream

Im Free-TV wird "Buying Blind" auf RTL ausgestrahlt. Die Folgen werden dort jeden Dienstagum 20.15 Uhr zu sehen sein. Wenn Sie "Buying Blind" lieber online sehen möchten, können Sie auf den Live-Stream beim Streaming-Dienst RTL+ zurückgreifen. Allerdings ist hierzu das Premium-Abo von RTL+ nötig, welches für 4,99 Euro im Monat zu haben ist.

Gibt es ein Wiederholung von "Buying Blind"?

Im TV auf RTL wird es keine Wiederholung der Immobilien-Sendung zu sehen geben. Nachschauen können Sie "Buying Blind" aber trotzdem. Auf der Streaming-Plattform RTL+ stehen Ihnen die Folgen nach TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung.

Sie möchten die einzelnen Folgen schon vor dem TV-Termin schauen? Mit dem Premium-Abo von RTL+ haben Sie die Möglichkeit, die "Buying Blind"-Folgen im Vorhinein abzurufen.

"Buying Blind" auf RTL: Das sind die Experten

Die Suche nach dem Traumhaus ist für viele Leute nervenaufreibend und kostenspielig. Die Kandidaten von "Buying Blind" möchten die Immobiliensuche und den Renovierungsprozess lieber Experten überlassen. Der Haken dabei: Die Kandidaten müssen den Experten ihr komplettes Erspartes überlassen und haben dabei keinerlei Mitsprachrecht. Die fertigen Häuser werden den Kandidaten erst präsentiert, wenn alles so weit fertig ist.

Für die Experten bei "Buying Blind" bedeutet das sehr viel Verantwortung. Können Sie den Ansprüchen der Kandidaten gerecht werden?

Das sind die drei Experten bei "Buying Blind" auf RTL:

Immobilienmakler Michel Sawall

Für die Auswahl der Immobilien ist Michel Sawall zuständig. Der ausgebildete Immobilienfachwirt ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender von Berlin-Brandenburg im Immobilienverband Deutschland, sondern leitet seit 2003 eigene Maklerbüros in Berlin und Kleinmachnow. In der Vergangenheit hat Michel Sawall schon mehrere Auszeichnungen für seine Tätigkeit als Immobilienmakler erhalten.

Michel Sawall ist Experte bei "Buying Blind" auf RTL. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bauexperte Simon

Wenn es um Lärm und Staub auf dem Bau geht, ist man bei Simon an der richtigen Adresse. Bei "Buying Blind" kümmert der Tischlermeister sich um die kompletten Renovierungsarbeiten. Die Liebe für sein Handwerk hat er bei einem Ferienjob in einer Schreinerei entdeckt. Simon wurde sogar mit 20 Jahren der jüngste Tischlermeister in ganz Deutschland. Heute ist er Inhaber einer eigenen Tischlerei in Berlin und einem dazugehörigen Planungsbüro. Zusätzlich übernimmt er die Leitung bei einer Möbelfabrik in Sachsen-Anhalt mit über 100 Mitarbeitern. In Berlin ist Simon für den Ladenbau großer Stores bekannt.

Baumeister Simon übernimmt als Experte die Renovierungsarbeiten bei "Buying Blind". Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Interior Designerin Annekatrin

Innenarchitektin Annekatrin Brehm möchte bei "Buying Blind" dafür sorgen, dass sich die Kandidaten rund um in ihrem neuen Haus wohl fühlen. Dafür achtet sie bei der Innenausstattung besonders auf die Liebe zum Detail. Angefangen hat die Karriere der Dortmunderin als Planerin bei einem großen schwedischen Möbelhaus. Inzwischen hat die Interior Designerin zusammen mit ihrem Mann nicht nur zwei Kinder, sondern auch einen eigenen Concept Store. Ihren Einrichtungsstil beschreibt Annekatrin als eher skandinavisch.

Expertin Anne Brehm fungiert in der Rolle der Innenarchitektin bei "Buying Blind" auf RTL. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Wer sind die Kandidaten bei "Buying Blind"?

Folge 1: Esther & Adrian

Mit Tochter Tilda bekommt das Bodybuilder-Paar bald Zuwachs. Die Beiden haben genaue Vorstellungen, wie ihr Traumhaus aussehen soll: Drei Zimmer, ein moderner Stil, mindestens 100 Quadratmeter Wohnfläche und einen Garten mit Platz für einen Sandkasten und Auslauf für die Haustiere.

Folge 2: Julia & Julian

Julia und Julian kennen sich schon seit Kindesalter. Die Bürokauffrau und der Schornsteinfegermeister suchen eine Immobilie, welche nicht nur Platz für sie und Tochter Lina, sondern auch für weiteren Nachwuchs bereithält. Julia und Julian träumen beide von einem freistehenden Bungalow mit Garten.

Folge 3: Angela und Sofyen

Die Schulsozialarbeiterin und der Assistenzarzt suchen ein Haus für sich und ihre drei Söhne Junis, Elias und Aaron. Aktuell wohnen sie noch in einem Reihenhaus, welches mittlerweile aber für die Familie viel zu klein ist. In ihrem neuen Haus wünschen sie sich einen offenen Ess- und Wohnbereich, wo die ganze Familie zusammenkommen kann.

Folge 4: Filiz und Isabel

Filiz und Isabel sind schon seit fünf Jahren zusammen und wohnen aktuell noch in einer WG. Da die beiden Sozialarbeiterinnen mittlerweile verlobt sind und bald auch Kinder bekommen möchten, suchen sie eine freistehende und helle Immobilie. Zusätzlich soll das Haus genügend Platz und einen Garten für gesellige Partys bereitstellen.

Können die Wünsche aller Kandidaten erfüllt gehen? Oder überwiegt am Ende die Enttäuschung bei "Buying Blind"?