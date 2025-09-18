„Call My Agent Berlin“: Deutsche Superstars spielen sich selbst

Disney+ kündigte eine neue deutsche Originalserie an: Der Dreh für „Call My Agent Berlin“ (Arbeitstitel) wurde bereits abgeschlossen. Die Adaption des französischen Originalstoffes „Dix pour cent“ erzählt die Geschichte der Agentur Stern, die die Crème de la Crème der Schauspielszene vertritt. Diese steht vor dem Aus, weshalb das Personal neue Starnamen akquirieren muss. Für die Serie standen mit Moritz Bleibtreu, Iris Berben, Veronica Ferres, Jürgen Vogel, Heike Makatsch und vielen mehr das Who-is-Who des deutschen Schauspiels vor der Kamera. Die Serie soll noch 2025 veröffentlicht werden. Einen Starttermin gibt es bereits. Wir liefern Ihnen hier vorab alle wichtigen Details.

„Call My Agent Berlin“: Der Start

Der Starttermin für „Call My Agent Berlin“ ist der 31. Oktober 2025. Benjamina Mirnik-Voges (Director Original Productions bei The Walt Disney Company) freut sich „auf einen dramatischen Herbst mit unseren Agentinnen und Agenten von Stern“.

Die ersten Ausschnitte wurden bei einem Disney+-Event bereits gezeigt. Sie deuten auf eine amüsante Serie mit gut aufgelegten und durchaus selbstironischen Stars.

Die Handlung: Worum dreht es sich bei „Call My Agent Berlin“?

„Call My Agent Berlin“ ist die deutsche Adaption der erfolgreichen französischen Serie „Call My Agent“ (Originaltitel: „Dix Pour Cent“). Das Format wurde bereits in Großbritannien, Italien, Südkorea, Indonesien, Bollywood und der Türkei neu interpretiert. Hierzulande sind die bisherigen vier Staffeln der Originalserie aus Frankreich auf Netflix verfügbar.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die renommierte Schauspiel-Agentur Stern, die nach dem plötzlichen Tod ihres Gründers unaufhaltsam in eine existenzielle Krise gerät. Während die Insolvenz droht, kämpfen die Agentinnen und Agenten nicht nur um die interne Machtverteilung, sondern auch darum, ihre prominenten Klientinnen und Klienten zu halten und neue Talente zu gewinnen. Der verzweifelte Versuch, das eigene Überleben zu sichern, führt unweigerlich zu turbulenten Verwicklungen.

Die Agentur ist das pulsierende Zentrum der Serie – ein Ort voller Dynamik, Konflikte und unaufhaltsamer Ambitionen. Während namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler die Flure durchqueren und in jeder Episode echte Stars ihren Auftritt haben, entfaltet sich hinter den Kulissen ein erbitterter Machtkampf. Die Agentinnen und Agenten jonglieren geschickt zwischen Loyalität und Eigeninteresse, stets bereit, für ihre Klientinnen und Klienten alles zu riskieren. Zwischen Intrigen, Leidenschaft und unvorhersehbaren Wendungen verschwimmen die Grenzen von Beruf und Privatleben, sodass jedes geschmiedete Bündnis entweder den entscheidenden Durchbruch bringt – oder das endgültige Scheitern einläutet.

Wie bereits im französischen Original, in dem Gast-Stars wie Christopher Lambert, Juliette Binoche, Monica Bellucci und Jean Reno auftraten, glänzt auch die deutsche Adaption von „Call My Agent“ mit einer Vielzahl an Schauspielgrößen. Sie verkörpern dabei fiktionalisierte Versionen ihrer eigenen Persönlichkeit und bringen so zusätzlichen Charme und Authentizität in die Serie.

Cast von „Call My Agent Berlin“: Diese Schauspieler stehen auf der Besetzungsliste

Ein wahres Star-Aufgebot: Diese Darstellerinnen und Darsteller spielen in „Call My Agent Berlin“ sich selbst:

Iris Berben

Moritz Bleibtreu

Veronica Ferres

Samuel Finzi

Nilam Farooq

Florence Kasumba

Heiner Lauterbach

Frederick Lau

Heike Makatsch

Emilia Schüle

Katja Riemann

Christian Ulmen

Kostja Ullmann

Jürgen Vogel

Alicia von Rittberg

Max von der Groeben

Als Crew der Agentur „Stern“ agieren diese Damen und Herren:

Benny O. Arthur

Janina Elkin

Lucas Gregorowicz

Karin Hanczewski

Dana Herfurth

Florence Kasumba

Michael Klammer

Gabrielle Scharnitzky

Taynara Silva-Wolf