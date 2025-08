Trend zum Wohnmobil: Stellplätze gibt es in ganz Hessen

Wohnmobile liegen im Trend. Nach jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes sind in Deutschland erstmals mehr als eine Million registriert. Auch in Hessen gibt es landesweit Stellplätze. Die Bedingungen, das Fahrzeug abzustellen, sind allerdings unterschiedlich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Campen an Rhein und Main

In der Landeshauptstadt Wiesbaden gibt es laut Stadtverwaltung vier Stellplätze für Wohnmobile. Dazu zählen etwa der Campingplatz auf der Halbinsel Maaraue an der Mündung des Mains in den Rhein und der Campingplatz auf der Rheininsel Rettbergsaue. Auf der Halbinsel Maaraue kostet der Stellplatz für Fahrzeuge unter sechs Metern 28,50 Euro, darüber wird es zwei Euro teurer für zwei Personen inklusive Strom, Duschen und Toiletten.

Zahlreiche Plätze für Wohnmobile bietet zudem Eltville am Rhein. Auf einem Campingplatz am Hattenheimer Rheinufer haben 50 Wohnmobile Platz. Zusätzlich gibt es dort 20 Dauerstellplätze. An der Weinhohle stellt die Stadt Eltville elf Plätze zur Verfügung. Dort hält sich der Preis laut Angaben der Stadt seit Jahren stabil bei fünf Euro am Tag. Weitere zwölf Stellplätze gebe es zudem bei drei Winzern in einer Preislage von fünf bis 20 Euro pro Nacht. Beim Kloster Eberbach lassen sich zehn Wohnmobile für jeweils zehn Euro pro Nacht abstellen.

Stellplätze in Wasserkuppen-Nähe für mindestens 20 Wohnmobile

Die Wasserkuppe, der höchste Berg Hessens (950 Meter), ist ein beliebtes Reiseziel in Hessen. In der nahen Gemeinde Gersfeld (Landkreis Fulda) gibt es auf dem Camping- und Wohnmobilstellplatz «Hochrhön» 20 Wohnmobilstellplätze. Der Preis für eine Nacht inklusive Ver- und Entsorgung liegt nach Angaben der Tourist-Information Gersfeld bei 13 Euro. Der Preis wurde zuletzt 2022 angehoben. Damals lag er bei zehn Euro. Auf den Stellplätzen können Wohnmobile drei Tage stehen.

Auf dem angrenzenden Campingplatz sind den Angaben zufolge ebenfalls Wohnmobile erlaubt. In diesem Bereich dürfen die Wohnmobile - zu anderen Tarifen - auch länger stehen. Hinzu kommen jeweils 2,10 Euro pro Person und Nacht als Tourismusabgabe.

Gratis Abstellplatz in Michelstädter Altstadt

Michelstadt ist mit seinem historischen Zentrum ein touristischer Anziehungspunkt in Südhessen, zumal die Stadt auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in den Odenwald ist. Auf dem Großparkplatz «Altstadt» stehen nach Angaben der Stadtverwaltung Wohnmobilreisenden zwölf kostenlose Stellplätze zur Verfügung. Die für Reisemobile ausgewiesenen und präparierten Flächen dürfen ganzjährig für maximal vier Tage beziehungsweise drei Übernachtungen (72 Stunden) genutzt werden.

Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet. Es gibt aber kleinere Ausnahmen. Rund um Pfingsten sind zum Michelstädter-Bienenmarkt die Stellplätze eine Woche vor und danach nicht zugänglich. Der nächste Bienenmarkt findet vom 22. bis 31. Mai 2026 statt. Außerdem wird ab dem Freitag vor dem ersten Advent bis einschließlich vierter Advent zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes eine Parkgebühr von fünf Euro auf dem Großparkplatz «Altstadt» erhoben.

Kassel bietet Plätze an der Fulda

Die documenta-Stadt Kassel lockt unter anderem mit Kunst, Kultur und Natur. Dort finden auf dem Wohnmobilstellplatz des Campingplatzes an der Fulda laut Kassel Marketing 20 Wohnmobile Platz, die dort 72 Stunden stehen dürfen. Kostenpunkt: 18 Euro pro Nacht zuzüglich Extras wie Strom und Wasser. Auf dem Campingplatz selbst stehen zudem 68 Plätze zur Verfügung, die vor allem auf Wohnmobile und -wagen ausgelegt sind. Für zwei Personen kostet die Nacht dort 46 Euro. Außerdem gibt es noch 15 Bullyplätze, auf die auch kleine Wohnmobile passen. Zwei Personen zahlen dort 41 Euro pro Übernachtung.

Die Gebühren sind den Angaben zufolge leicht gestiegen. Hauptgrund dafür sei die Inkludierung der Gästekarte MeineCard - eine Eintrittskarte zu über 160 Freizeitmöglichkeiten in Kassel und Nordhessen.

Marburg will künftig mehr Stellplätze ermöglichen

Marburg ist bekannt für seine historischen Gassen, das Stadtschloss und die idyllische Lahn. Neben einem privat betriebenen Campingplatz gibt es dort laut der Stadt acht Wohnmobilstellplätze. Die Plätze in der Jahnstraße liegen in der Nähe des Erlebnisbads Aquamar und fußläufig zur Innenstadt. Bewirtschaftet werden sie von den Stadtwerken. Sie sind ohne zeitliche Begrenzung und ganzjährig nutzbar. Zwölf Euro pro Nacht beziehungsweise pro 24 Stunden werden dort fällig.

Die Gebühren sind der Stadt zufolge seit mehreren Jahren nicht gestiegen oder gesunken. Für die Zukunft sollen den Angaben zufolge weitere Stellflächen im Marburger Stadtgebiet ermöglicht werden.

Ganzjährige Angebote in Korbach

Auch Hessens einzige Hansestadt Korbach mit ihrer mittelalterlichen Altstadt ist bei Touristen beliebt. Die Stadt stellt laut der Tourist-Information zwei Wohnmobilparkplätze zur Verfügung. Acht kostenfreie ganzjährig nutzbare Stellplätze gibt es am Ederseebahn-Radweg Korbach, fünf am Tenniscenter. Beide haben keine Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten.

Die Bäderbetriebsgesellschaft betreibt zudem den ganzjährig geöffneten Wohnmobilhafen in Korbach. Er verfügt über 18 Stellplätze, 13 davon sind geschottert und 5 sind asphaltiert. Die asphaltierten Plätze werden im Winter geräumt, sind also auch bei Schnee und Eis nutzbar. Für die Dauer des Aufenthalts gibt es dort keine Begrenzung. Der Stellplatz kostet 17 Euro pro 24 Stunden plus Strom und Wasser. Die Gebühren sind den Angaben zufolge noch nicht gestiegen, werden aber wahrscheinlich zum Ende des Jahres angehoben.

Stellplätze gibt es in ganz Hessen. (Archivbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa