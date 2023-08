Hier können Sie Luxus-Campen am Gardasee

Sie glauben Luxus-Hotel und Camping am Gardasee sind unvereinbar? Wir zeigen Ihnen, wo sie am Gardasee "Glamping"-Plätze finden, in denen beides zusammen fällt.

Wer zum Gardasee fährt, hat nicht immer im Sinn in eines der teuersten Hotels rund um den Lieblingssee der Deutschen abzusteigen. Es ist vielmehr das Camper-Lebensgefühl, das vielen Urlaubern zur echten Erholung abseits vom Alltagsstress taugt. Dass man mittlerweile beides vereinen kann - Stellplatz trifft auf Pool und Jacuzzi - zeigt das Phänomen "Glamping" (Glamouröses Camping). Wir zeigen Ihnen, wie Sie am Gardasee luxuriös und relativ preiswert campen können, ohne dabei das Camping-Lebensgefühl einzubüßen.

Fornella Camping & Wellness Family Resort

Direkt am Seeufer in der Gemeinde San Felice del Benaco befindet sich die Ferienanlage Fornella Camping & Wellness Family Resort. Dieser 5-Sterne-Campingplatz bietet einige Stellplätze speziell für Wohnmobile jeweils mit großer, überdachter Holzterrasse. Für Luxushotel-Atmosphäre sorgen zudem ein beheiztes Schwimmbad, Wellnessangebote, ein Wanderprogramm und ein SUP-Board-Verleih.

Natürlich liegt der Campingplatz auch direkt am Wasser, am Westufer des Gardasees inklusive attraktiver Badestellen. Furchtbar begehrt sind auch die großen Stellflächen in vorderster oder zweiter Reihe mit Seeblick. Zur Hauptsaison rechnet der ADAC bei einer dreiköpfigen Familie mit einer Campinggebühr zwischen 80 und 110 Euro, wohlgemerkt: für einen einfachen Wohnmobil-Stellplatz.

Weekend Glamping Ressort

Für einen Camping-Urlaub, der sich ein wenig von der eigentlichen Idee - Zelt, Gaskocher etc. - entfernt hat, steht das "Weekend Glamping Ressort" am Westufer des Sees, an der Einbuchtung gegenüber der Gardone Riviera ein.

Für maximales Luxuscamping kann denn auch hier ein sogenanntes "Cottage Next XL" mit Seeblick und Whirlpool gebucht werden. Diese 35 Quadratmeter großen, hochmodernen Hütten für bis zu fünf Personen warten zudem mit einer großen überdachten Terrasse und einer Klimaanlage auf.

Ein bisschen mehr Camping statt Glamping wird es mit Blick auf die Serviceleistungen des "Weekend Glamping Ressorts". Da wären drei Sanitäranlagen, ein Waschsalon mit Waschmaschinen und Trocknern sowie ein kostenloser WLAN-Zugang.

5-Sterne-Campingplatz Piani di Clodia

Ein weiterer Luxuscampingplatz wartet am östlichen Ufer des Gardasees in der Provinz Verona auf Glamping-Begeisterte. Der "Piani di Clodia" beherbergt eine 29 Hektar große Anlage direkt am Wasser des Gardasee.

Neben einem Aquapark mit sieben Pools punktet der "Piani di Clodia" vor allem mit seiner Lage. Denn das Camping-Areal befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Lazise, einer pittoresken Stadt mit mittelalterlicher Befestigungsanlage. 2022 gab es auch aus Deutschland dafür Anerkennung, der ADAC krönte den Park zum "Superplatz". In der Hauptsaison belaufen sich die Preise pro Person auf 17 Euro die Nacht.

Campingplatz La Rocca

Der Charme der hügeligen Ostküste des Gardasees kann auch auf dem Campingplatz La Rocca genossen werden. Auch er liegt in der Provinz Verona in Venetien, und zwar in der Gemeinde Bardolino.

Der La Rocca ist ein grüner und gepflegter Luxus-Campingplatz, der die ganze Camping-Bandbreite bietet: Es gibt Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile, aber auch Bungalows und Mietunterkünfte.

Auch der der Campingplatz La Rocca verfügt über zwei große Aquaparks - den offensichtlich eigentlichen Unterscheidungsmerkmalen von "Glampingplätzen". Die Preise sind bei allem Luxus laut eigenen Angaben sehr günstig: Für schlappe 14 Euro gibt es bereits einen Stellplatz für die Nacht.

Lago Idro Glamping Boutique

Zum Schluss ein Geheimtipp für einen "Glampingplatz", der unweit des Gardasees liegt, im circa 30 Kilometer (Luftlinie) entfernten Ort Anfa am Idrosee. Der kleine, von malerischen Bergwänden und Klippen umgebene Nachbarsee des Largo di Garda bietet eine grandiose Kulisse für einen entspannten Aufenthalt mitten in der Natur. Der Campingplatz, der ideal für Familien mit Kleinkindern, Wasserratten und Hiking-Freunde ist, bietet eine große Auswahl an Stellplätzen, Lodge-Zelten und Cottages.