Campus Festival Konstanz 2024: Line-up, Tickets, Termine und alle Infos

2024 findet in Konstanz wieder eines der ersten Campus Festivals des Jahres statt. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Line-up, Termine, Tickets und Camping.

Das Campus Festival 2024 in Konstanz lädt auch dieses Jahr wieder zum Feiern ein. Mit jährlich bis zu 25.000 Besucherinnen und Besuchern zählt es zu den größten Festivals seiner Art in der Region und sogar in ganz Deutschland. Die am meisten vertretenen Genres sind Rap, Hip-Hop und Pop-Musik.

Im Jahr 2024 lädt das Festival am Bodensee an zwei Tagen mit über 40 Live-Acts auf 4 Bühnen bereits zum achten Mal in seiner Geschichte ein. Auf den vier Bühnen des Festivals treten regelmäßig national bekannte Musikgrößen auf. Im letzten Jahr war zum Beispiel Marteria als Headliner dabei. Welche Stars kommen 2024 nach Konstanz? Gibt es Veränderungen zum letzten Jahr? Wir haben alle Infos rund um Line-up, Termin, Tickets und Camping für Sie.

Campus Festival Konstanz 2024: Termin des Frühjahrsfestivals

Für viele junge Menschen kann die Festival-Saison wohl nicht früh genug starten. Das Campus Festival in Konstanz ist eine der ersten Gelegenheiten des Jahres, schon vor dem Sommer und den meisten anderen Festivals in Feierlaune zu kommen. Am 10. und 11. Mai 2024 verwandelt sich das Bodenseestadion für zwei Tage in den Schauplatz des Konstanzer Campus Festivals 2024.

Die Termine für das Campus Festival in Konstanz im Überblick:

Erster Tag: Freitag, 10. Mai (14 bis 23 Uhr)

Zweiter Tag: Samstag, 11. Mai (14 bis 23 Uhr)

Campus Festival Konstanz 2024: Line-up - Wer sind die Headliner?

Zu den angekündigten Acts gehören unter anderem Juju und Jeremias. Auf insgesamt vier Bühnen werden die Künstler ihre Songs präsentieren und für Unterhaltung sorgen. Den Großteil des Line-ups bis auf wenige Überraschungen haben die Veranstalter bereits veröffentlicht. Hier sind die Bands und Künstler, die beim Campus Festival in Konstanz 2024 auftreten:

Headliner beim Campus Festival in Konstanz 2024:

01099 sind Rapper und stammen aus Dresden, ihr Name stammt von der Postleitzahl Dresden-Neustadt, dem Ursprungsort der Rappcrew. Bekannte Songs der Gruppe sind Titel wie "Küssen", "Glücklich" oder "Aperol im Glas". Sie haben bereits mit Künstlern wie Cro oder LEA zusammengearbeitet.

102 Boyz sind eine Rapgruppe, die sich im Jahr 2012 in Deutschland gründete. Mit ihren energiegeladenen Auftritten und ihren aggressiven Beats haben sie sich in der deutschen Rap-Szene einen Namen gemacht. Bekannte Songs der Gruppe sind "Bier", "MEIN TEE WIRD LANGSAM KALT" oder "Hausverbot".

Esther Graf ist eine Singer-Songwriterin, deren Musik sich durch ihre einfühlsamen Texte und ihre einzigartige Stimme auszeichnet. Sie hat bereits eine treue Fangemeinde mit Songs wie "Stille Wasser" und "Weit weg" gewonnen.

Jeremias ist ein aufstrebender Pop-Künstler, der in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen hat. Songs wie "Genau hier" und "Sonnengruß" haben ihm eine rasch wachsende Anhängerschaft beschert.

Juju ist eine erfolgreiche Rapperin, die zunächst als Teil des Hip-Hop-Duos "SXTN" bekannt wurde, zu dem auch die Rapperin Nura gehörte. Nach dem Ende des Duos konzentrierte sich JuJu auf ihre Solokarriere und eroberte die deutsche Musiklandschaft mit Songs wie "Vermissen" und "Melodien".

Juli ist eine deutsche Pop-Rock-Band. Mit Hits wie "Perfekte Welle" und "Geile Zeit" haben sie sich fest in der deutschen Musiklandschaft etabliert. "Perfekte Welle" war gleichzeitig ihr Song zum Durchbruch.

LEA ist eine deutsche Singer-Songwriterin, die mit ihren gefühlvollen Balladen große Erfolge gefeiert hat. Bekannt für Songs wie "Zu dir" und "Immer wenn wir uns sehn", gilt sie als eine der aufstrebenden Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum.

Mayberg ist eine Indie-Band, deren Musik durch eingängige Melodien und originelle Texte gekennzeichnet ist. Mit Songs wie "Niemals zu spät" und "Durch die Nacht" haben sie sich einen Namen in der deutschen Musikszene gemacht.

Nura ist eine deutsch-eritreische Rapperin. Bekannt für Songs wie "Chaya" und "Pass auf wen du liebst", hat sie sich im deutschen Rap etabliert. Ursprünglich war sie Teil des Duos "SXTN", trennte sie sich aber später von ihrer Partnerin JuJu und verfolgt nun ihre Solo-Karriere.

Pashanim entspringt ebenfalls dem Rap-Genre und wurde 2020 mit dem Song "Airwaves" bei vielen jungen Menschen bekannt. Ein Jahr später, 2021, folgte der Hit "Sommergewitter".

Weitere Künstler im Line-up:

Anaïs

Badchieff

Becks

Bibiza

Blumengarten

Bounty & Cocoa

Brockhoff

Cloudy June

Disarstar

Dominik Hartz

HVOB

Ikkimel

Il Civetto

Kaffkiez

Kasi

Kytes

Layla

Levin Liam

Luis Ake

My Ugly Clementine

Midas 105

Paula Carolina

Paulinko

Ritter Lean

Tränen

Tropikel Ltd.

Wa22ermann

Zartmann

Yz & Philipp.

Kili

Sarah Maria

Error

Amilli

Caleesi & Sarah Kreis

Sahra Bass

Favourite Formation

Tabea

Südwestdeutsche Philharmonie

Dobel

Lauberecs

Easy Easy

Alvva

Marie Bothmer

Timetable beim Campus Festival Konstanz 2024

Insgesamt gibt es vier Bühnen beim Festival 2024: Charivari, Atlantis, Klimbim & Firlefanz und Walinkula. Auf den vier Bühnen wird an beiden Tagen von ca. 14.15 Uhr bis 23 Uhr in der Nacht fast durchgehend gespielt. Der Einlass beginnt jeweils mittags ab Punkt 14 Uhr.

Hier ist eine Übersicht zum Zeitplan, wann welche Künstler wo auftreten:

Tag 1, Freitag, 10. Mai 2024:

Charivari-Bühne

14.45 - 15.30 Uhr: Anaïs

16.15 - 17 Uhr: Kaffkiez

17.45 - 18.30 Uhr: Mayberg

19.15 - 20 Uhr: Jeremias

20.45 - 21.30 Uhr: Pashanim

22.15 - 23 Uhr: Juju

Atlantis-Bühne

14.15 - 14.45 Uhr: Kili

15.30 - 16.15 Uhr: Il Civetto

17 - 17.45 Uhr: Becks

18.30 - 19.15 Uhr: Levin Liam

20 - 20.45 Uhr: Paula Carolina

21.30 - 22.15 Uhr: Juli

Klimbim & Firlefanz-Bühne

14.15 - 14.45 Uhr: Sarah Maria

15 - 15.30 Uhr: Bounty & Cocoa

15.45 - 16.30 Uhr: Dominik Hartz

17 - 17.45 Uhr: Tränen

18.15 - 19 Uhr: Tropikel Ltd.

19.30 - 20.15 Uhr: Luis Ake

20.45 - 21.30 Uhr: Bibiza

22 - 22.45 Uhr: Ikkimel

Walinkula-Bühne

14.15 - 14.45 Uhr: Uni-Radio Show

15.15 - 16 Uhr: Error

16.30 - 17.15 Uhr: Amilli

17.45 - 18.30 Uhr: Brockhoff

19 - 21.30 Uhr: Caleesi & Sarah Kreis

21.30 - 23 Uhr: Sahra Bass

Tag 2, Samstag, 11. Mai 2024:

Charivari-Bühne

14.10 - 14.15 Uhr: Favourite Formation

14.45 - 15.30 Uhr: Cloudy June

16.15 - 17 Uhr: Badchieff

17.45 - 18.30 Uhr: Nura

19.15 - 20 Uhr: 102 Boyz

20.45 - 21.30 Uhr: 01099

22.15 - 23 Uhr: LEA

Atlantis-Bühne

14.15 - 14.45 Uhr: Tabea

15.30 - 16.15 Uhr: Layla

17 - 17.45 Uhr: Südwestdeutsche Philharmonie plays Taylor Swift

18.30 - 19.15 Uhr: Blumengarten

20 - 20.45 Uhr: Disarstar

21.30 - 22.15 Uhr: Esther Graf

Klimbim & Firlefanz-Bühne

14.45 - 15.15 Uhr: Yz & Philipp.

15.45 - 16.30 Uhr: Zartmann

17 - 17.45 Uhr: Kytes

18.15 - 19 Uhr: Ritter Lean

19.30 - 20.15 Uhr: Kasi

20.45 - 21.30 Uhr: Dobel

22.15 - 23 Uhr: Wa22ermann

Walinkula-Bühne

14.15 - 14.45 Uhr: Lauberecs

15.15 - 15.45 Uhr: Paulinko

16.15 - 17 Uhr: Easy Easy

17.30 - 18.15 Uhr: Alvva

18.45 - 19.30 Uhr: Marie Bothmer

20 - 21 Uhr: Midas 104

21.30 - 23 Uhr: HVOB

Campus Festival Konstanz 2024: Camping auf dem Festivalgelände?

Für das Campus Festival Konstanz 2024 bieten die Veranstalter wieder die Möglichkeit zum Campen an. Das Campen findet auf dem Gelände des Flugplatzes Konstanz statt. Hier können Festivalbesucher ihre Zelte für drei Nächte vom 9. bis zum 12. Mai 2024 aufschlagen und ein Wochenende lang nicht weit weg vom Bodenseestadion mit Freunden die Musik der Festival-Acts genießen.

Damit das Campen möglich ist, müssen Besucher neben ihrem Veranstaltungsticket auch ein separates Campingticket erwerben. Dieses Ticket ist ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Veranstaltungsticket gültig. Laut dem Veranstalter gilt zu beachten, dass für das Camping eine separate Gebühr erhoben wird, die zusätzlich zum Eintrittspreis für das Festival gilt. Auch Stellplätze für Wohnmobile sind verfügbar. Zudem gilt ein Müllpfand von 5 Euro, der bei der Rückgabe eines Müllsacks nach dem Aufräumen der Campingfläche erstattet wird.

Für den Transport zwischen dem Campingplatz und dem Festivalgelände stehen Shuttlebusse zur Verfügung, um sicherzustellen, dass alle Besucher keinen Programmpunkt verpassen. Dafür sind die Einlass- und Auslasszeiten für den Campingplatz zu beachten. Genaue Infos für das Festival-Camping gibt es auf der Seite des Veranstalters.

Tickets für das Campus Festival 2024 in Konstanz

Für das Campus Festival in Konstanz 2024 gibt es mehrere Ticketarten: das reguläre Besucherticket (wahlweise für einzelne Tage oder das Wochenende), das Campingplatz-Ticket und das Soli-Ticket. Alle Tickets sind sowohl online auf der Veranstalterwebsite als auch als Hardcover-Tickets im Vorverkauf vor Ort in der Uni Konstanz erhältlich.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Ticketarten und ihrer Preise.

Besucher- und Studententickets:

Beim Campus Festival 2024 haben die Besucher die Wahl zwischen Tages-Tickets für Freitag oder Samstag sowie einem Wochenend-Ticket. Studierende und Auszubildende haben die Möglichkeit, ermäßigte Tickets zu erwerben. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Tickets und deren Preisen:

Ticket Preis Tagesticket Freitag ermäßigt 69,90 € Tagesticket Freitag regulär 84,90 € Tagesticket Samstag ermäßigt 69,90 € Tagesticket Samstag regulär 84,90 € Wochenend-Ticket ermäßigt 109,90 € Wochenend-Ticket regulär 139,90 €

Camping-Tickets:

Für Übernachtungen vor Ort beim Campus Festival in Konstanz ist der Erwerb eines entsprechenden Tickets erforderlich. Gleiches gilt für Besucher, die mit einem Wohnmobil oder einem PKW auf den Campingplatz möchten. Zusätzlich haben Besucher die Möglichkeit, Tickets für Verpflegung in Form einer Festival-Frühstücksbox zu erwerben. So sehen die Preise der Camping-Tickets aus:

Ticket Preis Camping-Personen-Ticket 54,90 € Auto-Parking-Ticket 14,90 € Wohnmobil-Ticket 24,90 €

Soli-Ticket:

Die Eintrittspreise für das Campus Festival in Konstanz sind möglicherweise nicht für jedes Budget geeignet. Deshalb wurden Soli-Tickets eingeführt, um auch Personen mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten den Zugang zum Festival zu ermöglichen. Diese Tickets können von anderen Festivalbesuchern gesponsert werden und erlauben Interessierten, die sich das reguläre Ticket nicht leisten können, trotzdem am Festival teilzunehmen. Die Spendenbeträge für Soli-Tickets variieren von 1 Euro bis 99,99 Euro.

Um ein Soli-Ticket zu erhalten, ist online eine vorherige Anmeldung erforderlich. Durch diese Anmeldung besteht die Möglichkeit, dass ein Platz auf der Gästeliste reserviert wird.