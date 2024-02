Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Ist der Eigenanbau möglich?

Cannabis-Konsum soll in Deutschland legalisiert werden. Die Bundesregierung knüpft das Vorhaben an Bedingungen. Auch Eigenanbau ist künftig nicht mehr kriminell.

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland wird aller Voraussicht nach umgesetzt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf hat nun das Kabinett passiert. Ein entsprechendes Gesetz soll zum 1. April 2024 in Kraft treten. Was zum künftigen Eigenanbau von Cannabis geplant ist im Überblick.

Welche Ziele werden mit der Legalisierung von Cannabis verfolgt?

Das Bundesgesundheitsministerium klärt in einer Mitteilung über die Hintergründe der erwogenen Maßnahmen auf. Demnach findet die Umsetzung der Cannabis-Legalisierung in Deutschland vor dem Hintergrund langjähriger Probleme statt, die gerade Jugendlichen und teilweise sogar Kindern ernste, gesundheitliche Konsequenzen bereiteten. Mit einer regulierten Zulassung von Gras soll diese bedenkliche Entwicklung mittelfristig gestoppt werden. Folgende Ziele stehen im Vordergrund:

Qualität zu kontrollieren

Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindern

Jugendschutz

Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten bestmöglich gewährleisten

Eindämmung des Schwarzmarktes

Cannabis in Deutschland: Wird auch der Eigenanbau legal?

Durch das Gesetz soll der Eigenanbau von Cannabis für den Privatgebrauch möglich gemacht werden. So heißt es auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums. Jeder wird demnach in der Lage sein, bis zu drei weibliche Cannabispflanzen pro Person anzubauen. Dieser Anbau wird ab April erlaubt sein, vorausgesetzt, man ist mindestens 18 Jahre alt. Es wird erlaubt sein, bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis aus eigenem Anbau zu besitzen. Die Pflanzen müssen vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen geschützt werden.

Die geplanten Cannabis Clubs dürfen legal Saatgut erwerben und ihren Mitgliedern maximal sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat zur Verfügung stellen. Die Abgabe von Samen und Stecklingen an Nichtmitglieder wird jedoch verboten sein.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wie geht es nun weiter?

Bis Cannabis im Eigenanbau gezüchtet werden darf, hat es eine ganze Weile gedauert. Nachdem die Bundesregierung den Gesetzesentwurf vorgelegt hat, wurde das Gesetz zunächst im Herbst 2023 im Bundestag und im Bundesrat diskutiert. Aus dem Plan, das Gesetz bereits zum Jahresanfang zu verabschieden wurde aufgrund größerer Differenzen innerhalb der Ampel-Koalition bei dem Thema allerdings nichts.

Das Gesetz zur Legalisierung des Eigenanbaus von Cannabis in Deutschland soll nun voraussichtlich ab April 2024 gelten, sofern die Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wie geplant im Februar verabschiedet werden. Die Hürden, die das Gesetz noch passieren muss, beinhalten den parlamentarischen Prozess. Die Gesetzespläne müssen im deutschen Bundestag und Bundesrat diskutiert und verabschiedet werden, bevor sie in Kraft treten können.

Lesen Sie dazu auch

Übrigens: In anderen Ländern ist Cannabis teilweise bereits entkriminalisiert. Und auch bei manchen Krankheiten kann der Konsum von Cannabis helfen.