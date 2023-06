Cannabis-Legalisierung: Wie viel Gramm sollen für Eigenbedarf erlaubt sein?

Cannabis wird in Deutschland "grünes Licht" erhalten. Jedoch ist die Legalisierung mit strengen Auflagen verbunden, was natürlich auch den Eigenbedarf betrifft. Wie viel erlaubt ist, lesen Sie hier.

Die Bundesregierung wird Cannabis in Deutschland legalisieren. Das geplante Kontrollgesetz für den Umgang mit Hanf umfasst jedoch eine strenge Regulierung, welche auf die Behebung vorhandener Missstände abzielt. Dazu gehört insbesondere auch der erlaubte Eigenbedarf für den persönlichen Gebrauch. In der Zukunft darf hierzulande ganz legal ein Joint geraucht werden, ob in den heimischen Wänden oder sogar öffentlich, unter Berücksichtigung bestimmter Regeln.

Die Voraussetzung ist jedoch, dass der dann vorgelegte Gesetzesentwurf die Hürden Bundestag und Bundesrat passiert. Wir erklären das Thema Eigenbedarf von Cannabis (oder auch Hanf), aus dem Marihuana und Haschisch hergestellt werden.

Wie viel Gramm Cannabis werden für den Eigenbedarf erlaubt?

Die im Herbst 2022 vorgestellten Pläne sahen vor, dass der Besitz von Cannabis bis zu einer Höchstmenge von 30 Gramm für den Eigenkonsum straffrei ermöglicht werden soll. Doch haben politische Entscheidungsträger - angeblich aufgrund Bedenken hinsichtlich der EU-Kommission - die Menge ein Stück weit reduziert: Die maximale Abgabemenge von "Genusscannabis" soll dem vorgestellten Eckpunktepapier des Bundeskabinetts nun 25 Gramm pro Tag betragen, das ist auch jene Menge, die öffentlich mitgeführt werden darf.

Täglich kann der Vorrat nicht nachgefüllt werden: Die monatliche Grenze soll bei 50 Gramm liegen. Hier wird es zudem eine Begrenzung beim Alter geben: Für unter 21-Jährige liegt die monatliche Obergrenze bei nur 30 Gramm. Und Menschen, die noch nicht volljährig sind? Ihnen ist der Erwerb und Besitz von Hanf strengstens untersagt.

Cannabis in Deutschland: Wann werden Besitz und Eigenbedarf legal?

Demzufolge wird der erlaubte Besitz und Konsum von Cannabis bis zu dieser Menge künftig straffrei bleiben. Doch wann wird die neue Regelung im Zuge des Cannabiskontrollgesetzes in Deutschland gültig? Die Mühlen der Bürokratie funktionieren hierzulande langsam, doch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir stellt die Legalisierung des Besitzes von Cannabis noch in diesem Jahr in Aussicht. "Eine jahrzehntelange Verbotspolitik hat Probleme verursacht: zulasten unserer Kinder und Jugendlichen, der Gesundheit von Konsumierenden und der Strafverfolgungsbehörden. (...) Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt", erklärte der Grünen-Politiker bei einer Pressekonferenz.

Einige Experten und Lobbyisten rechnen damit, dass die geplante, abgeschwächte Gesetzesänderung erst im vierten Quartal 2024 realisiert werden könnte. Dann wird auch Eigenanbau von Cannabis möglich sein.