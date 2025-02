„Caren Miosga“ gestern am 2. Februar 2025: Gäste beim Thema AfD und Deutschland

„Caren Miosga“ ging gestern am 2. Februar 2025 mit einer neuen Ausgabe auf Sendung. Moderiert wird die Talkshow von Namensgeberin Caren Miosga, die sonntags regelmäßig wechselnde Gäste zu sich ins Studio einlädt, um mit ihnen über aktuelle und relevante Themen zu diskutieren. Diese lassen sich zumeist in die Kategorien Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur einordnen. Bei den anwesenden Gästen handelt es sich entweder um Persönlichkeiten, die in den genannten Bereichen tätig sind oder um Journalistinnen und Journalisten. Nebenbei werden die Zuschauerinnen und Zuschauer stets mit Erklärungen oder kurzen Reportagen zu den angesprochenen Themen versorgt, damit sie einen möglichst umfassenden Einblick in die diskutierten Angelegenheiten erhalten.

Worüber wurde in der gestrigen Folge vom 2. Februar 2025 bei „Caren Miosga“ gesprochen? Welche Gäste waren diesmal bei der Moderatorin im Studio zugegen? Die wichtigsten Infos rund um Thema, Gäste, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ gestern am 2. Februar 2025

Das Thema der gestrigen Talkrunde lautete wie folgt: „Was für ein Deutschland wollen Sie, Frau Weidel?“ Die Frage richtete sich somit direkt an die AfD-Politikerin und Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Erstmals wurde mit den Stimmen der AfD im Parlament ein Antrag, der von der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik eingebracht wurde, angenommen – für andere Fraktionen ein Tabubruch. Unter anderem deshalb steht die Alternative für Deutschland derzeit im Zentrum politischer Debatten. Nach aktuellen Umfragen könnte die AfD zweitstärkste Kraft im Bundestag werden. Aber auf welche politischen Ziele setzt die Partei jenseits von Migration und innerer Sicherheit? Wie positioniert sich die AfD zu zentralen Fragen der Wirtschafts- und Außenpolitik? Welche Rolle soll Deutschland ihrer Meinung nach in Europa und der Welt einnehmen? Diese Fragen wollte Caren Miosga mit ihren Gästen erörtern.

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 2. Februar 2025

Drei Gäste sind am gestrigen Sonntag bei Caren Miosga im Studio zugegen. Hier einmal die Teilnehmer der Talkrunde vom 2. Februar 2025 im Überblick:

Alice Weidel (Bundessprecherin AfD): Die AfD-Bundessprecherin wurde im Dezember 2024 zur Kanzlerkandidatin ihrer Partei gewählt. Friedrich Merz schließt mit seiner CDU eine Koalition mit der AfD kategorisch aus, Weidel kritisiert das scharf: „Die Wähler wollen Schwarz-Blau.” Inhaltlich spricht sich Weidel klar für eine drastische Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik aus: „Wir brauchen Remigration, um hier in Sicherheit leben zu können.“

Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur WELT ): Der Journalist beobachtet das politische Berlin und kennt die Hintergründe, wie es in dieser Woche zur Einbringung der beiden Anträge und des Gesetzes der Union zur Migration im Bundestag kam. Ein Antrag konnte am Mittwoch nur mithilfe der AfD-Stimmen eine Mehrheit erlangen. Alexander sagt dazu: „Die Leute wollen eine Veränderung der Migrationspolitik, aber sie wollen sie aus der Mitte – nicht von ganz rechts.“ Er analysiert in der Sendung das außenpolitische und wirtschaftliche Programm der AfD.

Hildegard Müller (Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie): Müller hält die “Remigrationspläne” der AfD für eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft. Sie betont die Wichtigkeit von Einwanderung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken – die Schärfe der AfD-Vorhaben samt der migrationspolitischen Rhetorik führten das Land ihrer Ansicht nach in die falsche Richtung: „Es ist wichtig, dass wir ein attraktives Land sind, dass die Menschen gerne zu uns kommen und gerne bei uns bleiben.”

Übertragung von „Caren Miosga“ gestern im TV und Live-Stream

„Caren Miosga“ lief gestern am 2. Februar 2025 wie gewohnt ab 21.45 Uhr im Ersten. Parallel dazu konnten Sie die Sendung selbstverständlich auch im kostenlosen ARD-Live-Stream verfolgen.

Wiederholung von „Caren Miosga“ vom 2. Februar 2025

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Caren Miosga“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgt haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Zum einen laufen zahlreiche Wiederholungen der Talkshow im Fernsehen. Hier ein Überblick:

Montag, 3. Februar 2025: 0.55 - 1.55 Uhr, NDR

Montag, 3. Februar 2025: 2.35 - 3.35 Uhr, ARD

Montag, 3. Februar 2025: 9.30 - 10.30 Uhr, phoenix

Montag, 3. Februar 2025: 20.15 - 21.15 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 4. Februar 2025: 1.00 - 2.00 Uhr, 3sat

Zum anderen können Sie sich die Tatsache zunutze machen, dass Ihnen der Stream der Folge in der ARD-Mediathek jederzeit abrufbereit und kostenlos zur Verfügung steht.

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Die nächsten Sendetermine von „Caren Miosga“ stehen auch schon fest. Folgende Termine können Sie sich vorab bereits merken:

Sonntag, 9. Februar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 16. Februar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 23. Februar 2025: 21.30 - 22.30 Uhr, ARD

Sonntag, 2. März 2025: 22.00 - 23.00 Uhr, ARD